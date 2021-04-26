В Петербурге суд оштрафовал трансгендерную активистку за наркоблог, в котором «нет пропаганды»

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 26 апреля, Невский райсуд признал Алису (по паспорту — Андрей Ищенко) виновной по части 1 статьи 6.13 КоАП — пропаганда или реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. В качестве наказания назначен штраф в размере четырёх тысяч рублей. Это минимальный штраф, предусмотренный нормой.

Внимание к телеграм-каналу и его предполагаемому автору привлёк житель Петербурга, обратившийся в полицию в октябре прошлого года. Лицо, ведущее данную страницу, позиционирует себя как: «Наркоблогер_ка, вебкам модель, трансгендерная девушка, активист». «Это мой авторский блог, пишу обо всем что интересно. Никакой пропаганды употребления здесь нет...», — приводит описание канала пресс-служба. Сейчас оно выглядит иначе, отдельно указано, что все истории и видео являются постановкой.

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил «Фонтанке», что защита намерена обжаловать решение. Он отметил, что, в частности, не представлены доказательства того, что именно Алиса администрирует канал или является одним из авторов постов. Фото канала, по его словам, не может быть достаточным основанием для такого вывода.