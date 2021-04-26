FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
74.77р90.45р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Петербурге суд оштрафовал трансгендерную активистку за наркоблог, в котором «нет пропаганды»

Суд в Петербурге назначил штраф за пропаганду наркотиков через телеграм-канал

в Петербурге телеграм-канал наркотической тематики обошёлся в четыре тысячи рублей ЛГБТ-активистке Алисе Ищенко. В постах нашли пропаганду вызывающих привыкание веществ.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 26 апреля, Невский райсуд признал Алису (по паспорту — Андрей Ищенко) виновной по части 1 статьи 6.13 КоАП — пропаганда или реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. В качестве наказания назначен штраф в размере четырёх тысяч рублей. Это минимальный штраф, предусмотренный нормой.

Внимание к телеграм-каналу и его предполагаемому автору привлёк житель Петербурга, обратившийся в полицию в октябре прошлого года. Лицо, ведущее данную страницу, позиционирует себя как: «Наркоблогер_ка, вебкам модель, трансгендерная девушка, активист». «Это мой авторский блог, пишу обо всем что интересно. Никакой пропаганды употребления здесь нет...», — приводит описание канала пресс-служба. Сейчас оно выглядит иначе, отдельно указано, что все истории и видео являются постановкой.

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил «Фонтанке», что защита намерена обжаловать решение. Он отметил, что, в частности, не представлены доказательства того, что именно Алиса администрирует канал или является одним из авторов постов. Фото канала, по его словам, не может быть достаточным основанием для такого вывода.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний