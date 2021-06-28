«Дикси» в Петербурге потерял сотрудницу после того, как в Сети завирусилось видео с реакцией кассира на экстравагантного покупателя. В магазинах сети избирательная продавщица объявлена персоной нон грата.

Ответ «Дикси» 28 июня опубликован в сторис пользовательницы инстаграма Марии. С официального аккаунта компании сообщили, что кассир, возмутившая общественность, работала от аутсорсинговой компании. От кассы и других обязанностей в магазинах сети «Дикси» она отстранена.

Фото: скриншот сторис mpaskannaya / instagram.com Поделиться Поделиться







В перспективе дисциплинарные меры от непосредственного руководства, которому передали информацию о несоответствии работника занимаемой должности.



Вопросы посыпались на «Дикси» после того, как в конце прошлой недели своим опытом похода в магазин поделился Леонид Владимирович. Часть диалога с продавщицей супермаркета на проспекте Юрия Гагарина, 12/1, которая работает по принципу нравится–не нравится, он выложил в своём TikTok.

Внешний вид подошедшего к кассе настолько впечатлил сотрудницу, что выполнить свои обязанности она не смогла. «Ты кто? Мужик или баба вообще? … Я не буду обслуживать», — слышно на записи вместо привычного: «Товары по акции желаете?»

Дальнейшая беседа протекала в том же ключе. На предложение пригласить другой персонал женщина заявила, что покупатель ей не нравится. «Первый раз вижу, чтобы мужик в бабу переодевался», — делится она, сдабривая удивление нецензурщиной.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Ролик в TikTok за четыре дня собрал порядка 12 тысяч комментариев, сочувствующие, судя по настрою, на грани крестового похода. Для самого Леонида Владимировича, который в своих соцсетях рекомендует себя визажистом, это стало стартом для YouTube-канала. 28 июня на нём появилось первое видео с призывным названием «Трэш!!! Транс в Дикси». Там начинающий видеоблогер признаётся, что на самом деле не позиционирует себя как трансгендера, а является молодым человеком, который любит ногти и макияж.

