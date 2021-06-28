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Илону Маску — 50 лет. А что он делал в твои годы?

Самому эпатажному миллиардеру планеты Земля сегодня исполняется 50 лет. За свою жизнь он успел основать несколько инновационных компаний, заработать миллиарды, сняться в кино и стать отцом шести детей. Посмотрите, что он делал в ваши годы — у кого-то еще есть шанс догнать его или хотя бы выполнить один пункт из его жизненного путевого листа.

Фото: скриншот видео / YouTube
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Илон Маск не родился с серебряной ложкой во рту — ему приходилось и на стройке поработать, и пережить семейные неурядицы. Но вектор развития своей карьеры он задал в детстве, когда первые заработанные деньги потратил не на девочек и мороженое, а купил акции перспективной фармкомпании. И понеслась.

Те, кому еще не исполнилось 50 лет, могут посмотреть, где они сейчас могли бы быть, если бы пошли путем Маска. А те, кто старше, — просто сравнить свой жизненный путь и его и понять, где они свернули не там.

Фото: скриншот видео / YouTube

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Комментарии (2)

CZE-RUS
Чёта я слабоват. К 50годам купил только квартиру-(((
Steam
Если бы Маск жил в России, он бы за Paypal еще отсидел бы, какой Марс...
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