Илону Маску — 50 лет. А что он делал в твои годы?

Илон Маск не родился с серебряной ложкой во рту — ему приходилось и на стройке поработать, и пережить семейные неурядицы. Но вектор развития своей карьеры он задал в детстве, когда первые заработанные деньги потратил не на девочек и мороженое, а купил акции перспективной фармкомпании. И понеслась.

Те, кому еще не исполнилось 50 лет, могут посмотреть, где они сейчас могли бы быть, если бы пошли путем Маска. А те, кто старше, — просто сравнить свой жизненный путь и его и понять, где они свернули не там.

