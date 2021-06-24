Пролетая над «Чистым небом». Петербургские провайдеры не захотели платить «дань» «Ростелекому»

Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Ассоциация телекоммуникационных операторов (АСТО) направила на имя губернатора Петербурга Александра Беглова письмо с критикой проекта изменений, которые должны очистить небо над городом от проводов. Предприниматели считают, что чиновники перестарались с запретами и совсем забыли о том, ради чего это все затевалось — об историческом центре. Изменения в предложенном виде ставят местных операторов в неравное положение с федеральными гигантами, в том числе повелителем городской кабельной канализации «Ростелекомом», которому придется платить «дань». Такой расклад не устроил даже антимонопольщиков.



По данным «Фонтанки», обращение (имеется в распоряжении «Фонтанки») отправлено в Смольный 23 июня. Его сопровождали 17 аналогичных писем от провайдеров, в том числе крупных — «Скайнет» (выручка в 2020 году — 1,5 млрд рублей) и «Невалинк» (328 млн рублей). Они касаются проекта постановления правительства об изменениях в правила благоустройства, подготовленных, дабы воплотить голубую мечту городской власти — проект «Чистое небо». Он обсуждается с 2012 года, с самого начала его реализация вызвала много вопросов, которые за неполные десять лет так и не удалось решить. В июле прошлого года комитет по информатизации и связи (КИС) предложил подправить правила благоустройства так, чтобы все воздушные линии связи между домами, кроме используемых системой экстренного оповещения о ЧС, попали под запрет. Сети нарушителей грозились демонтировать, операторы зашумели.

Текущий проект, который насторожил провайдеров, включает три основных пункта. Первый — запрещается тянуть между крышами провода, если есть техническая возможность убрать их в существующие подземные каналы. Изначально операторы размещают кабели по воздуху, потому что это несравнимо дешевле. Например, развернутый ответ «Ростелекома» о возможности или невозможности использовать существующие участки кабельной канализации оценивается в 45 тыс. рублей за 1 км протяженности. По оценке операторов, только это зачастую оказывается дороже использования крыш. Разница в расходах на строительство и содержание подземных и воздушных сетей составляет от 8 до 15 раз.



При этом всех операторов при планировании размещения линий связи хотят обязать проверять техническую возможность строительства линий кабельной канализации в нужном месте, говорят провайдеры в письме. Обратиться за этим компаниям придется именно к «Ростелекому», которому, по данным ассоциации, принадлежат 96% всей кабельной канализации Петербурга. «Таким образом, проект вводит обязательность уплаты всеми операторами Санкт-Петербурга весьма высокой «дани» в пользу ПАО «Ростелеком», — сказано в обращении. Его авторы подсчитали, что прибыль их конкурента от аренды кабельной канализации соответствует как минимум 80% выручки от неё же, что говорит в сверхприбыльности услуги.

Второе: поправки щадят «воздушку», которая обеспечивает видеонаблюдение и экстренное оповещение о ЧС. Но эти линии одновременно используются операторами для предоставления услуг связи, что дает преимущество участвующим в городских программах по видеонаблюдению «ЭР-Телеком Холдинг» (проект «Умный двор») и опять же «Ростелекому» (проект «Безопасный город»).



Третье — поправки не имеют обратной силы и установленные до принятия постановления «воздушки» демонтировать не требуют. При этом уточнить дату размещения конкретного кабеля на практике не так уж и просто. В спорной ситуации обязанность доказать, что кабель был на крыше до принятия постановления, ляжет на оператора. В ассоциации считают, что это открывает простор для коррупции и злоупотреблений. Кроме того, предприниматели подчеркивают, что возможность оставить старые «воздушки» на своих прежних местах противоречит изначальной цели проекта — очищению центра города.

Ассоциация обратилась в УФАС Петербурга, которое выдало предостережение от разработки и принятия проекта в текущем виде правительству города, профильной комиссии ЗакСа и комитета по информатизации. В последнем обращают внимание, что ничего принимать пока и не планировали — это лишь рабочий вариант поправок. «[проект постановления] на согласование <...> в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга не направлялся», — сообщили «Фонтанке» в ведомстве.



В обращении к Беглову операторы просят убрать из проекта «дискриминационные» нормы и привлечь ассоциацию к разработке правовой базы «Чистого неба».

Как рассказал «Фонтанке» глава АСТО Алексей Леонтьев, ранее на встрече с комитетом предложения операторов были названы нереализуемыми. Рабочую группу создали — при комиссии по горхозу, градостроительству и имущественным вопросам петербургского Заксобрания, вместе с ней была разработана вторая редакция поправок, но это произошло без участия операторов. Леонтьев отмечает, что до сих пор не получил ответ от главы комиссии Сергея Никешина на вопрос о включении ассоциации в рабочую группу.

До этого была организована закрытая встреча представителя КИС с операторами связи, на которую приехали представители около 30 компаний. «Мы обсудили вопросы, многие из которых зафиксированы в этом нашем обращении. Не получили никаких ответов на достаточно простые вопросы, о том, как планируется это реализовать, кто, почему», — вспоминает Леонтьев.

Его печалит то, что в ответ на критику в Смольном операторов обвиняют в нежелании убирать «воздушки» и принесении красоты города в жертву бизнесу: «У нас не было ни одного обращения, в котором мы не подчеркивали бы, что мы предлагаем более умеренный вариант решения проблемы, и операторы готовы это делать — при утверждении необходимых договоренностей, схем, куда можно размещать».



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

