Смольный просит денег на «большого брата». Ему нужно 180 тысяч камер наблюдения и более тысячи «скоростных» комплексов

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 26 августа, представители комитета, в частности, сообщили о планах открыть три многофункциональных центра: в Красносельском районе на 25 окон, в Выборгском — на 23, в Невском — на 20. Плюс к этому предполагается открытие еще трёх МФЦ и расширение одного существующего.



Второе важное направление касается правоохранительного блока. Сейчас в городе 490 «скоростных» комплексов фото- и видеофиксации. В 2022 году и в 2023-м предполагается установить ещё по 300. Дотянуться до Москвы с ее 4 тысячами комплексов или Казани (1,2 млн) это всё равно не позволит.



Что касается камер наружного наблюдения, то нынешнюю группировку в 70 тысяч планируется увеличить в 2022 году на 35 тысяч. Всего же до 2025 года в Петербурге должно набраться 180 тысяч камер, более половины из них — на подъездах жилых домов. Представитель комитета заявил, что порядка 30 «потеряшек» в месяц удаётся найти благодаря этой системе.



На вопрос депутатов о будущем программы «Чистое небо» (замена подвесных сетей связи на подземные) чиновники ответили, что она упирается в правовой вопрос: возможность демонтировать существующие провода, которые находятся в частной собственности. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

