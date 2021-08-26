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Смольный просит денег на «большого брата». Ему нужно 180 тысяч камер наблюдения и более тысячи «скоростных» комплексов

Комитет по информатизации запросил дополнительных денег на систему видеонаблюдения и МФЦ

Комитет по информатизации сформулировал запросы на дополнительное финансирование в рамках нулевых чтений бюджета на 2022 год. Всего он претендует на 6 млрд рублей в добавление к 20 миллиардам, назначенным в базовом варианте документа.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 26 августа, представители комитета, в частности, сообщили о планах открыть три многофункциональных центра: в Красносельском районе на 25 окон, в Выборгском — на 23, в Невском — на 20. Плюс к этому предполагается открытие еще трёх МФЦ и расширение одного существующего.

Второе важное направление касается правоохранительного блока. Сейчас в городе 490 «скоростных» комплексов фото- и видеофиксации. В 2022 году и в 2023-м предполагается установить ещё по 300. Дотянуться до Москвы с ее 4 тысячами комплексов или Казани (1,2 млн) это всё равно не позволит.

Что касается камер наружного наблюдения, то нынешнюю группировку в 70 тысяч планируется увеличить в 2022 году на 35 тысяч. Всего же до 2025 года в Петербурге должно набраться 180 тысяч камер, более половины из них — на подъездах жилых домов. Представитель комитета заявил, что порядка 30 «потеряшек» в месяц удаётся найти благодаря этой системе.

На вопрос депутатов о будущем программы «Чистое небо» (замена подвесных сетей связи на подземные) чиновники ответили, что она упирается в правовой вопрос: возможность демонтировать существующие провода, которые находятся в частной собственности. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

nuga
Слежка за гражданами и на это миллиарды,вместо строительства новых поликлинник,детсадов,школ,больниц.
266215908
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момен....т приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
ElenaLeo
Денег им не давать!
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