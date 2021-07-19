В Петербурге почти удвоили количество камер контроля скорости

Как сообщает 19 июля пресс-служба губернатора Петербурга, 115 новых комплексов фотофиксации установлены и уже фиксируют нарушения скоростного режима по 96 адресам почти во всех районах города. Всего в 2021 году на петербургских улицах запланировано установить 240 новых фоторадарных комплексов на более чем 170 аварийно-опасных участках, а позже по 40 адресам появятся камеры, которые будут фиксировать нарушения правил проезда перекрестков.

Более сотни новых комплексов контроля скорости заработали на улицах Петербурга. Оставшуюся часть из 240 запланированных к установке в этом году камер планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

Камеры призваны снизить аварийность и травматизм на дорогах. По статистике ГИБДД, в Петербурге происходит до 200–300 ДТП ежедневно. В 2020 году в авариях погибли 219 человек и 6 071 были ранены. В 2021-м в ведомстве отмечают сильный рост числа ДТП с детьми — на 46%. С начала года зафиксирован 241 такой случай.

По мнению губернатора Петербурга Александра Беглова, «беспристрастная фиксация камерами» поможет выявить нарушителей скоростного режима и снизить количество пострадавших в ДТП. «Город и дальше будет продолжать работу в этом направлении», — заявил он.

По данным на конец апреля, когда в Петербурге стартовал проект по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД, на улицах работали более 320 комплексов фотовидеофиксации различных типов, стационарных из них было около 160. Теперь же их стало почти вдвое больше.

В 2020 году камеры зафиксировали в Петербурге более 3,5 миллионов нарушений ПДД — на 18% больше, чем в 2019 году. Безусловным лидером антирейтинга является превышение скорости, за год таких нарушений было зафиксировано более 3,4 миллиона, что составляет 98% от общего числа. С начала 2021 года камеры зафиксировали уже более 2 миллионов нарушений.