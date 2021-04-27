Петербургу добавят 240 камер для фиксации нарушений ПДД. Они будут следить не только за скоростью

Как сообщает 27 апреля пресс-служба комитета по информатизации и связи, на первом этапе проекта, который начался сейчас, более чем по 170 аварийно-опасным адресам почти во всех районах Петербурга появятся 240 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации. Они будут фиксировать не только превышение скорости, но и другие нарушения ПДД, например выезд на встречную полосу, пересечение сплошных, разворот не в том месте и поворот не с того ряда, нарушения на пешеходном переходе и выезд на выделенную полосу.

В Петербурге стартовал масштабный проект по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. В его рамках число фоторадарных комплексов в городе планируют увеличить более чем вдвое.

По статистике ГИБДД, каждый день в Петербурге происходит около 300–400 дорожных аварий. В 2020 году в ДТП погибли 219 человек и 6 071 человек пострадал. С начала 2021 года ДТП унесли уже 51 жизнь, 1 250 человек были ранены, только в марте было 11 погибших и 435 пострадавших. При этом главная причина ДТП — нарушения ПДД.

Из-за нарушений правил дорожного движения происходят более 80 % дорожных аварий, в том числе смертельных. За прошлый год комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зафиксировали более 3,5 миллиона нарушений ПДД — это на 18 % больше, чем было в 2019 году. Чаще всего водители превышали разрешенную скорость: на нарушения скоростного режима пришлось 98 % от всех зафиксированных случаев — более 3,4 миллиона.

Сейчас в Петербурге работают более 320 комплексов фотовидеофиксации различных типов, около 160 из них — стационарные. Реализация нового проекта должна приблизить число комплексов к 400. Стационарное оборудование устанавливают в соответствии с адресным перечнем, который ГИБДД формирует на основе анализа мест концентрации ДТП и утверждает Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Петербурга. Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в городе доступны на сайте Городского мониторингового центра, на портале «Открытые данные Санкт-Петербурга» и на сайте ГИБДД РФ.