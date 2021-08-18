Президент «Ростелекома» хочет, чтобы IT-компании платили за использование инфраструктуры связи наряду с сотовыми операторами

Как сообщает 18 августа Forbes, Осеевский подчеркнул, что взносы IT-гигантов в фонд помогут ускорить устранение цифрового неравенства в России. В его представлении, участвовать в этом должны как российские лидеры рынка, так и зарубежные.

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский предложил обязать крупные IT-компании, которые продают продукты и услуги через интернет, отдавать 1,2% годового оборота в фонд универсального обслуживания. На эти деньги компания может быстрее обеспечить интернетом и связью малонаселенные уголки России. Предложение может коснуться как крупнейших российских, так и зарубежных доткомов.

Сейчас 1,2% выручки в фонд платят сотовые операторы. За год они отчисляют около 14 млрд рублей. На эти деньги «Ростелеком» реализует проект по устранению цифрового неравенства — строить инфраструктуру в малочисленных населенных пунктах России.

По словам главы компании, на первом этапе интернет провели в 14 тыс. населенных пунктов с 250–500 жителями. На втором этапе госоператор собирается провести интернет в пункты, где проживают 100–250 человек, и мобильную связь в пункты с населением 100–500 человек. Поскольку сумма взносов операторов практически фиксированная, такими темпами на реализацию этих планов уйдет 10 лет, с помощью дополнительных средств этот процесс можно ускорить.

Mail.ru Group не согласилась с предложением. Представитель компании с разговоре с журналистами напомнил, что сервисы цифровых компаний бесплатные и доступные.

В Минцифры изданию сообщили, что дополнительную нагрузку на IT-компании обсуждать преждевременно. В прошлом году отрасль получила для развития налоговые льготы.