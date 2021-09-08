Ростелеком собирается продавать офисное оборудование

Несколько таких запросов были объявлены в конце августа, в некоторые из них внесены изменения накануне, 7 сентября. В частности, один касается оборудования Canon на 170 млн рублей, второй — Kyocera на 167 млн, третий — Xeroх на те же 167 млн, четвертый — HP на 172 млн руб. Отдельный запрос касается принтерного и копировального оборудования российского производства.



В самом Ростелекоме обратили внимание на формат закупки. «Открытый запрос котировок — фактически это аккумуляция данных от потенциальных поставщиков с актуальными рыночными ценами на оборудование, — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе. — Условия закупки не предполагают приобретение оборудования на всю заявленную сумму. Будет определено до трех победителей закупки — для минимизации риска невыполнения договора со стороны одного из подрядчиков. Конкретный объем поставки оборудования (в штуках) будет определяться в дополнительно подписываемых заказах и в зависимости от параметров реализуемого нового проекта».



На вопрос о цели приобретения оборудования для перепродажи в ПАО ответили: «Создать пул поставщиков для возможных продаж принтерного и копировального оборудования заказчикам Ростелекома, включая госструктуры».



В Ростелекоме пояснили, что компания выступает не только оператором услуг связи, но все активнее занимается предоставлением цифровых сервисов, а также сопутствующих услуг. «Одно из перспективных направлений — реализация интеграционных проектов для корпоративных заказчиков, в том числе включающих создание ИТ-инфраструктуры различной конфигурации и наполнения, — говорят там. — ИТ-инфраструктура может включать создание централизованной системы печати, копирования и сканирования (с поставкой и монтажом МФУ, принтеров, сканеров и ИТ-системы их управления). Централизованная система печати создается под требования конкретного заказчика к ее производительности».

