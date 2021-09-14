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«Ростелеком» хочет запретить доступ к публичным серверам Google

Российский провайдер цифровых услуг и сервисов хочет запретить доступ к публичным серверам Google, что облегчит ограничения для запрещенных ресурсов.

«Ростелеком» предложил запретить доступ к использованию публичных DNS-серверов «в целях организации устойчивого доступа абонентов в Интернет», сообщает 14 сентября РБК со ссылкой на письмо компаний.

Под запрет могут попасть публичные DNS-серверы Google (c IP-адресами 8.8.8.8 и 8.8.4.4), Cloudflare (1.1.1.1 и 1.0.0.1) и протокол DoH. Взамен «Ростелеком» готов предложить DNS-серверы под собственным управлением или IP-адреса Национальной системы доменных имен.

Нововведения, по мнению экспертов, помогут ограничить доступ к запрещенным в РФ ресурсам.

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Комментарии (34)

FontankaReader
Фонтанка, вы лжете или просто перепечатываете чужую ложь.
РТК не запрещает публичные DNS. Он рекомендует провайдерам не выдавать их по умолчанию, а использовать свои. Речь не идет о запрете публичных серверов для клиентов.
Ганс-Дитрих Геншер
ну, похоже, от них придётся отказаться. а оптика была неплохой, да
ElenaLeo
Отключайте уже свет и газ, зачем эти полумеры
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