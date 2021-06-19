Фото: Алексей Еремин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Третья волна пандемии отразилась в динамике поисковых запросов. За последнюю неделю россияне стали в два раза чаще гуглили, как лечить коронавирус дома и что делать, если долго не едет скорая. Резко выросли запросы на информацию о вакцинах и покупку прививочных сертификатов. «Фонтанка» узнала, насколько эти данные соизмеряются с реальностью.



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За неделю с 7 по 13 июня в России количество запросов «долго не едет скорая» в Интернете выросло более чем в 2 раза по сравнению с прошлой неделей — до 424. Это уровень начала января, когда жители страны только вышли с новогодних праздников. До этого количество запросов находилось последний раз на таком уровне перед второй волной в конце сентября.



Вопрос «как лечить коронавирус» за последнюю неделю россияне задали поисковику в 1,5 раза больше (33 526 раз). Это также показатель середины января и конца сентября. Незначительно отличающийся от предыдущего запрос «как лечить коронавирус дома» ведет себя по другому. Он постепенно растет с конца апреля, а за последнюю неделю вырос почти в 2 раза (6 086). Похожие значения наблюдались в середине октября, ноября, декабря и января. Что касается симптомов, запрос «пропали запахи» за последнюю неделю вырос в 1,5 раза, а «как сбить температуру» — в 1,2 раза.

Политик Максим Кац заметил, что по запросу «что делать, если не едет скорая» Петербург бьет все рекорды и в разы опережает Москву.



Запросы в Яндексе «что делать если не едет скорая» зашкаливают в Санкт-Петербурге и поднимаются в Москве.



Прививайтесь скорее pic.twitter.com/GUekwW4r8O — Максим Кац (@max_katz) June 17, 2021

С марта россияне активнее интересуются, где «сдать тест на коронавирус». За последнюю неделю число таких запросов выросло в 1,2 раза (107 097) — тоже откатилось к концу декабря, сентябрю. Анализы на антитела пользователям больше всего понадобились в январе (37 302), первых числах апреля (33 239), и сейчас кривая тянется к этим значениям. За последнюю неделю число запросов на антитела выросло в 1,2 раза, до 29 704. Желание сделать прививку тоже приближается к вершинам января (96 782) и апреля (97 337). За последнюю неделю такую возможность искали 94 639 раз, что в 1,4 раза больше, чем в первых числах июня.



Словосочетание «прививка от коронавируса» за последнюю вбивали в поиск 657 213 раз и это абсолютный рекорд. 20 582 раз жители страны пытались узнать, «какая вакцина лучше» и это тоже рекордный показатель. А вот динамика запросов «противопоказания к прививке от коронавируса» хоть и ускорилась немного (12 168 за неделю, в 1,2 раза больше) в последнее время, далека от пика конца января, когда эту информацию искали в «Яндексе» 21 673 раза в неделю.

Наконец, личные рекорды бьет запрос «купить сертификат вакцинации». Он резко пошел в рост с «майских каникул». Достиг пиковых 3 444 раз в неделю к концу мая, чуть опустился в начале июня, но за последнюю неделю снова вырос до 3 403 раз.



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«Фонтанка» попросила прокомментировать эти данные аналитика сооснователя исследовательского агентства Data Insight Бориса Овчинникова. Он вместе с единомышленниками ведет собственный анализ.

данных поисковых запросов, в первую очередь для того, чтобы у общества была возможность получить независимую оценку эпидемиологической ситуации.



— Насколько эти данные релевантны? Насколько они соотносятся с реальностью, как показал ваш опыт? —Мы не можем точно сказать, потому что у нас нет надежных данных о реальной динамике эпидемии. Качество официальной статистики таково, что на нее нельзя полагаться, как на истинно точный источник данных. Получается, у нас нет базы для сравнения. Есть только общие соображения, наблюдения, что динамика и география поисковых запросов в целом хорошо согласуется с тем, что мы знаем про динамику и географию эпидемии по косвенным показателям — по данным о госпитализациях, количеству скорых на улицах и числу больных среди знакомых. Действительно в последние дни начался резкий рост количества запросов. Возможно, он немного усилен тем, что тема коронавируса вернулась в фокус общественного внимания с введением новых ограничений, особенно в Москве. За счет изменения уровня общественного интереса, динамика поисковых запросов может преувеличивать реальную динамику эпидемии. Ситуация с заболеваемостью ухудшается, люди начинают больше спрашивать, искать. При этом, они чаще слышат про пандемию в новостях, от знакомых и больше об этом думают. Месяц назад на какие-то проблемы с обонянием человек мог не обратить внимание, а сейчас, когда вокруг снова много разговоров про коронавирус, он с большей вероятностью заметит эти проблемы и обратится к поисковикам за дополнительной информацией. В ситуации со скорыми, это могут быть запросы, связанные с реальной проблемой, а может желание перестраховаться, понять какая сейчас ситуация, и что нужно делать в таком случае.



Поисковый запрос — действительно отражение роста заболеваемости, но сделать точную оценку насколько растет количество заболевших мы из этих данных не можем. Можем лишь сказать, что ситуация ухудшилась.

— Вы же продолжаете свое исследование. Есть у вас какие-то соображения в связи с теми данными, которые вы сейчас наблюдаете? — По тому, что я видел несколько дней назад, хорошо видно, что хуже всего ситуация с заболеваемостью в Бурятии. В числе лидеров — Москва и особенно Петербург. Судя по поисковым запросам, в Петербурге ситуация хуже, чем в столице. Рост там начался позже, но он сразу был очень быстрым. Я ориентируюсь в первую очередь на запросы по потере обоняния. Так традиционно сложилось. Это, возможно, самый надежный показатель. По нему тоже видно, что ситуация в Петербурге плохая и, по крайней мере вчера, было видно — она продолжает ухудшаться

Что еще пугает и настораживает, буквально с первых чисел июня резко стала ухудшаться ситуация в большинстве регионов. Да, пока это не так заметно на уровне абсолютных цифр, потому что там изначально была ситуация была намного более благополучной, чем в Москве, где вялотекущая третья волна идет, по сути с конца марта. Просто в последнее время она превратилась в стремительно-нарастающую. В большинстве регионов было затишье, но, кажется, то, что мы хорошо видим в Москве и Петербурге, сейчас воспроизводится в других субъектах. Поскольку там это стартовало с более низкого уровня, соответственно, до заметных и опасных для систем здравоохранения уровней доходит, условно, на неделю-две позже, чем в двух столицах.



— А «вакцинные» запросы вы смотрите? Как там изменилась динамика? — За последние дни не проверял, но есть другие наблюдения. По край мере по Москве, загрузка в поликлиниках и мобильных пунктах на вакцинацию существенно выросла, люди побежали прививаться. Однако в случае со столицей — это вопрос, какой здесь вклад пропаганды, агитации и страха перед новой волной, а какой — той обязательной вакцинации, которую ввели для людей, занятых в торговле и услугах. По другим регионам не могу сказать. Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

