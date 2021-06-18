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«Все очень расслабились». В Роспотребнадзоре заявили, что индийский штамм коронавируса в России распространяет молодёжь

Эпидемиолог Роспотребнадзора пожаловалась на широкое распространение COVID-19 среди молодых людей

Третьей волны коронавируса в России не удалось избежать из-за массового игнорирования мер профилактики, а циркулирующий по стране индийский штамм распространяет в основном молодёжь. Об этом 18 июня заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Нам не удалось избежать нового подъёма заболеваемости в связи с массовым игнорированием мер профилактики распространения нового коронавируса. Особенно актуально их соблюдение сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения — молодежь — его распространяет в своей среде и в других возрастных группах», — цитирует Пшеничную РИА Новости.

Эпидемиолог Роспотребнадзора также отметила, что в последнее время «все очень расслабились», посчитав, что коронавирус отступил. При этом никаких предпосылок к этому пока ещё нет, так как не достигнут коллективный иммунитет, подчеркнула Наталья Пшеничная.

Ранее «Фонтанка» писала о заявлении мэра Москвы Сергея Собянина, что почти у 90% заболевших жителей столицы выявлен индийский штамм, который требует уровня антител вдвое выше, чем другие вариации.

В то же время губернатор Петербурга Александр Беглов сетовал на то, что молодёжь игнорирует возможность вакцинироваться, поздно обращается к врачам и в результате сталкивается с осложнённым течением заболевания.

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Комментарии (9)

Игорь1974
А почему роспотреб не пишет про набитые битком курорты в РФ, где происходит свободный обмен вирусами. Почему роспотреб не пишет про приехавших, в том числе и на футбол болельщиках, и туристах в Москву и Питер. Так кто расслабился ? Кто разрешил массовые мероприятия, а теперь выжидают окончания матчей и уже анонсированы дальнейшие ужесточения сразу после футбола.
***_555
Раньше врали про 65+, теперь вот "молодёжь".
260843741
Народ не расслабился, народ устал. А расслабились власти. За другие регионы не скажу, а у нас как майские праздники с их мероприятиями начались, так дальше и идет все. Форум, футбол, паруса... Потом на день ВМФ устроят как обычно шатание толп по центру и Кронштадту.
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