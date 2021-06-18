«Все очень расслабились». В Роспотребнадзоре заявили, что индийский штамм коронавируса в России распространяет молодёжь

«Нам не удалось избежать нового подъёма заболеваемости в связи с массовым игнорированием мер профилактики распространения нового коронавируса. Особенно актуально их соблюдение сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения — молодежь — его распространяет в своей среде и в других возрастных группах», — цитирует Пшеничную РИА Новости.

Третьей волны коронавируса в России не удалось избежать из-за массового игнорирования мер профилактики, а циркулирующий по стране индийский штамм распространяет в основном молодёжь. Об этом 18 июня заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эпидемиолог Роспотребнадзора также отметила, что в последнее время «все очень расслабились», посчитав, что коронавирус отступил. При этом никаких предпосылок к этому пока ещё нет, так как не достигнут коллективный иммунитет, подчеркнула Наталья Пшеничная.



Ранее «Фонтанка» писала о заявлении мэра Москвы Сергея Собянина, что почти у 90% заболевших жителей столицы выявлен индийский штамм, который требует уровня антител вдвое выше, чем другие вариации.



В то же время губернатор Петербурга Александр Беглов сетовал на то, что молодёжь игнорирует возможность вакцинироваться, поздно обращается к врачам и в результате сталкивается с осложнённым течением заболевания.

