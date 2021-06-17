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Беглов заявил о непростой ситуации с коронавирусом в Петербурге: много тяжёлых пациентов среди молодежи

Губернатор Александр Беглов доложил председателю правительства Михаилу Мишустину, что в Петербурге темпы вакцинации уступают динамике поставок вакцины. Ситуация с распространением коронавируса непростая, но контролируемая.

Слова градоначальника вечером 17 июня приводит его пресс-служба. Скорость передачи вируса возросла, отметил Беглов. Увеличилось число тяжелых пациентов, среди них много молодых. Они игнорируют возможность вакцинироваться, поздно обращаются к врачам и в результате сталкиваются с осложнённым течением заболевания.

«Ситуация с распространением коронавируса непростая, но контролируемая. У нас есть резерв в 2500 коек для лечения пациентов с Сovid-19», — сказал губернатор.

Он также отметил, что в настоящий момент в Петербурге развернуты 8815 коек для пациентов с Сovid-19, введен запрет на работу детских комнат, объектов развлечения и фуд-кортов в торговых центрах, также ограничивается количество участников массовых мероприятий.

Как писала «Фонтанка», уже на следующей неделе АО «Национальная иммунобиологическая компания», занимающаяся распределением и поставкой вакцины в регионы, планирует поставить в Северную столицу еще 60 тысяч доз «Спутника V».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Danik
Болше праздников, форумов, фестивалей, концертов, чемпионатов. Больше фанзон хороших и разных! По несколько тысяч собирать и перекрестно опылять каждный день! Еще и не то будет!
Банин
Подводит к принудительной вакцинации, перенесли из-за них уже велофестиваль в парке Сосновка в субботу, перенесли на 14 августа, наивные, теперь до следующего апреля-мая, а потом опять по кругу
Sergik7
Не простая простая ситуация…
Всем здоровья крепкого!
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