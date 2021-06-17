Беглов заявил о непростой ситуации с коронавирусом в Петербурге: много тяжёлых пациентов среди молодежи

Слова градоначальника вечером 17 июня приводит его пресс-служба. Скорость передачи вируса возросла, отметил Беглов. Увеличилось число тяжелых пациентов, среди них много молодых. Они игнорируют возможность вакцинироваться, поздно обращаются к врачам и в результате сталкиваются с осложнённым течением заболевания.



«Ситуация с распространением коронавируса непростая, но контролируемая. У нас есть резерв в 2500 коек для лечения пациентов с Сovid-19», — сказал губернатор.

Он также отметил, что в настоящий момент в Петербурге развернуты 8815 коек для пациентов с Сovid-19, введен запрет на работу детских комнат, объектов развлечения и фуд-кортов в торговых центрах, также ограничивается количество участников массовых мероприятий.