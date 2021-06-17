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Ждем большую поставку. Беглов заявил об «убедительном запасе» вакцины от коронавируса в Петербурге

Петербург получил новую партию вакцины «Спутник V» — 24 тысячи доз. А скоро ждет еще шестьдесят. Губернатор Александр Беглов заявил, что в городе есть запас препаратов сразу трех наименований.

«В городе сформирован убедительный запас трех видов вакцины. У горожан есть выбор, какой из них прививаться и где именно это сделать. Каждый житель может записаться на прививку в любое медицинское учреждение. Позаботьтесь о себе и своих близких, чтобы чувствовать себя в безопасности, особенно в период летних отпусков», — подчеркнул он 17 июня.

На 17 июня в Петербурге привито 770 091 человек, из них 649 187 полностью закончили цикл вакцинации. Запасов вакцины в Петербурге осталось еще на 93 тысячи человек.

Уже на следующей неделе АО «Национальная иммунобиологическая компания», занимающаяся распределением и поставкой вакцины в регионы, планирует поставить в Северную столицу еще 60 тысяч доз «Спутника V».

В Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 25 мобильных пунктах.

При этом обязательной вакцинации в Петербурге пока не будет, подал сигнал Роспотребнадзор. Но рестораторы Северной столицы обещают привить 60% сотрудников добровольно.

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Комментарии (7)

rastaman
Сделать больше новых наркоманов?
aborigenSPB
А что мешает привязать прививку к возможности посещать эти долбаные фуд-корты. С одной стороны закрывать их не надо (волки сыты), с другой их адепты поневоле пойдут прививаться (офцы целы).
guess
Спасибо, но никогда и ни за что!
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