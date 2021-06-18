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Почти у 90% заболевших москвичей выявлен индийский штамм. Он требует уровня антител вдвое выше, чем другие вариации

Собянин рассказал об опасности индийского штамма коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, насколько серьёзен индийский штамм коронавируса.

«Последние данные, которые мы получили, 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутировавшим <…> это индийский штамм», — приводит его слова РИА Новости 18 июня.

Этот вариант, отметил столичный мэр, представляет большую угрозу, чем его предшественники, — он агрессивный и контагиозный.

«И самое неприятное, что для того, чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу», — предупредил Собянин.

По его словам, заново придётся пройти через пандемию уже с этим штаммом и более тяжёлыми последствиями.

В Москве и ещё ряде регионов уже введена обязательная вакцинация групп риска от коронавируса. Производитель «Спутника V» накануне заявил, что разработал бустерную прививку от индийского штамма.

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Комментарии (10)

aaignat
Гы, колите и дальше обнулённый шмурдяк
Cвифт
.... откуда в Москве столько заболевших индийским штаммом Собянин, или кто там за него строчит, не хочет пояснить ?))))
Владислав М
Как чиновники объясняют массовое проникновение индийского штамма в условиях запрета полётов и требований результатов теста? Ветром занесло?
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