Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, насколько серьёзен индийский штамм коронавируса.
«Последние данные, которые мы получили, 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутировавшим <…> это индийский штамм», — приводит его слова РИА Новости 18 июня.
Этот вариант, отметил столичный мэр, представляет большую угрозу, чем его предшественники, — он агрессивный и контагиозный.
«И самое неприятное, что для того, чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу», — предупредил Собянин.
По его словам, заново придётся пройти через пандемию уже с этим штаммом и более тяжёлыми последствиями.
В Москве и ещё ряде регионов уже введена обязательная вакцинация групп риска от коронавируса. Производитель «Спутника V» накануне заявил, что разработал бустерную прививку от индийского штамма.