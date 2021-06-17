От создателей «Спутник V». В России придумали препарат против индийского штамма COVID-19

«Создатели «Спутника V» скоро предложат другим производителям вакцин бустерную прививку (повторную дозу, от англ. boost — поднимать, повышать, усиливать. — Прим. ред.), адаптированную для работы с обнаруженной в Индии вариацией вируса», — об этом 17 июня сообщается в Twitter-аккаунте российской вакцины.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее говорил, что российский препарат создает «очень большой запас по концентрации антител», что защитит и от индийской вариации COVID-19.