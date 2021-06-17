От создателей «Спутник V». В России придумали препарат против индийского штамма COVID-19

«Создатели «Спутника V» скоро предложат другим производителям вакцин бустерную прививку (повторную дозу, от англ. boost — поднимать, повышать, усиливать. — Прим. ред.), адаптированную для работы с обнаруженной в Индии вариацией вируса», — об этом 17 июня сообщается в Twitter-аккаунте российской вакцины.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее говорил, что российский препарат создает «очень большой запас по концентрации антител», что защитит и от индийской вариации COVID-19.
Центр «Вектор» подсчитал, что в России циркулируют «колоссальные» 14 тысяч мутаций COVID-19. Индийскую вариацию специалисты посчитали более заразной.
В августе 2020 года регистрацию прошла первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».