«Вектор»: В России циркулируют «колоссальные» 14 тысяч мутаций COVID-19

Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектора» Ринат Максютов рассказал о циркуляции в России различных вариаций COVID-19.
«Мы в настоящий момент наблюдаем более 14 тысяч мутаций. <...> Количество вариантов вируса просто колоссально», — цитирует 17 июня Максютова ТАСС.
По его словам, большинство мутаций не приводят к «значимым изменениям свойств вируса». Он отметил, что индийский штамм оказался более заразным. Максютов при этом подчеркнул, что рано говорить об этой вариации как более опасной.
Гендиректор «Вектора» добавил, что пока из-за новых вариаций не рассматривается модификация препарата «ЭпиВакКорона».
До этого стало известно о появлении в России северо-западной вариации, а также особой мутации индийского штамма в Москве.