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«Вектор»: В России циркулируют «колоссальные» 14 тысяч мутаций COVID-19

Центр «Вектор» зафиксировал 14 тысяч мутаций коронавируса в России

Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектора» Ринат Максютов рассказал о циркуляции в России различных вариаций COVID-19.

«Мы в настоящий момент наблюдаем более 14 тысяч мутаций. <...> Количество вариантов вируса просто колоссально», — цитирует 17 июня Максютова ТАСС.

По его словам, большинство мутаций не приводят к «значимым изменениям свойств вируса». Он отметил, что индийский штамм оказался более заразным. Максютов при этом подчеркнул, что рано говорить об этой вариации как более опасной.

Гендиректор «Вектора» добавил, что пока из-за новых вариаций не рассматривается модификация препарата «ЭпиВакКорона».

До этого стало известно о появлении в России северо-западной вариации, а также особой мутации индийского штамма в Москве.

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Комментарии (3)

Dazdraperma
Я не понял: это значит, что вакцинироваться бессмысленно, или наоборот - что одной вакцинации мало, и нужен целый "букет" прививок от всех мутаций?
NAFTALIN 2000-2036
да в одной Апрашке тыщи три мутаций разных... замалчивают власти проблему
Обнуление на удаленке
страшно, очень страшно
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