В России набирает обороты северо-западная мутация коронавируса. Иностранные штаммы также распространяются

Замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора оценил, как в России развиваются штаммы COVID-19.



«В России набирает значимость «северо-западная мутация» коронавируса, «эпидемиологи оперативно следят за ее распространением», — приводит 20 мая слова Александра Горелова «Интерфакс».

По его оценкам, завозные вариации также распространяются по стране. Сейчас обнаружен 401 образец британского штамма и 33 — южноафриканского.

Эпидемиологи напоминают, что вакцины от COVID-19 эффективно борются против мутаций вируса.