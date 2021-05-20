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В России набирает обороты северо-западная мутация коронавируса. Иностранные штаммы также распространяются

Роспотребнадзор зафиксировал в России усиление северо-западной мутации COVID-19

Замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора оценил, как в России развиваются штаммы COVID-19.

«В России набирает значимость «северо-западная мутация» коронавируса, «эпидемиологи оперативно следят за ее распространением», — приводит 20 мая слова Александра Горелова «Интерфакс».

По его оценкам, завозные вариации также распространяются по стране. Сейчас обнаружен 401 образец британского штамма и 33 — южноафриканского.

Эпидемиологи напоминают, что вакцины от COVID-19 эффективно борются против мутаций вируса.

Сибирский и северо-западный штаммы коронавируса в РФ выявили в конце апреля.

В настоящий момент известно о нескольких штаммах коронавируса, которые распространились по миру. Наряду с британским это вьетнамский и южноафриканский. В середине марта во Франции выявили еще одну вариацию коронавируса. Премьер РФ Михаил Мишустин в преддверии майских праздников требует мер для предотвращения завоза в Россию «более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса».

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Комментарии (1)

alexpv
Так вот и зарубежным болельщикам разрешили въезд на Евро.
Что за власть , блин, свой бизнес готова гнобить и закрывать под любым надуманным предлогом, а перед ФИФА и бабла в свою кормушку пренебрегает всеми мыслимыми принципами. Лицемерство в полный рост.
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