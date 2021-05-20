В России набирает обороты северо-западная мутация коронавируса. Иностранные штаммы также распространяются

Замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора оценил, как в России развиваются штаммы COVID-19.
«В России набирает значимость «северо-западная мутация» коронавируса, «эпидемиологи оперативно следят за ее распространением», — приводит 20 мая слова Александра Горелова «Интерфакс».
По его оценкам, завозные вариации также распространяются по стране. Сейчас обнаружен 401 образец британского штамма и 33 — южноафриканского.
Эпидемиологи напоминают, что вакцины от COVID-19 эффективно борются против мутаций вируса.
Сибирский и северо-западный штаммы коронавируса в РФ выявили в конце апреля.