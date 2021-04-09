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Мишустин: Необходимо снизить риски ввоза в Россию менее изученных штаммов коронавируса

Премьер РФ в преддверии майских праздников требует мер для предотвращения завоза в Россию COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал подумать, как защитить россиян от новых агрессивных вариантов коронавируса из-за рубежа.

«В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает волна заболевших, и, конечно, надо принять дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более что близятся майские праздники, многие собираются за рубеж. Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса», — сказал он на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от COVID-19 9 апреля.

Мишустин добавил, что сейчас специалисты проверяют эффективность российских вакцины против новых вариантов коронавируса.

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Комментарии (4)

Squaw
Вот, и, нехрен устраивать чемпионат Европы по футболу в СПб, и Алые паруса - исключительно для выпускников СПб и Ло.
hedgehog_
мишуня ж требовал чего-то там к пятнице решить. вродебы оградить рассиянцев от каровавируса? вот пятница и чо? опять требует, но уже без даты?
пусть требует завозить только изученные варианты вируса
BSB888
Сегодня по первому каналу с гордостью и упоением рассказали о том, что в ближайшее время в Россию на учёбу приедут 100000 иностранных студентов.
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