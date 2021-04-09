Мишустин: Необходимо снизить риски ввоза в Россию менее изученных штаммов коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал подумать, как защитить россиян от новых агрессивных вариантов коронавируса из-за рубежа.
«В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает волна заболевших, и, конечно, надо принять дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более что близятся майские праздники, многие собираются за рубеж. Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса», — сказал он на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от COVID-19 9 апреля.
Мишустин добавил, что сейчас специалисты проверяют эффективность российских вакцины против новых вариантов коронавируса.