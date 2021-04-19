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В России выявили сибирский и северо-западный штаммы коронавируса

Роспотребнадзор заявил о формировании в РФ новых штаммов SARS-CoV-2

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала о распространении в России вариаций вируса SARS-CoV-2.

«В России формируются сибирский и северо-западный штаммы коронавируса», — цитирует 19 апреля «Российская газета» заявление Анны Поповой.

По ее словам, в РФ распространяются также зарубежные вариации вируса. Например, сейчас зафиксировали 192 случая заражения британским штаммом, а также 21 — южноафриканским вариантом.

В настоящий момент известно о нескольких штаммах коронавируса, которые распространились по миру. Наряду с британским это вьетнамский и южноафриканский. В середине марта во Франции выявили еще один вариант коронавируса. Премьер РФ Михаил Мишустин в преддверии майских праздников требует мер для предотвращения завоза в Россию «более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса».

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Комментарии (2)

mynine
Чем дольше люди будут тянуть с вакцинацией, тем больше мы получим новых штаммов, тем больше будет болеть и умирать людей, тем дольше будут ограничения в обыденной жизни, маски и прочее-прочее.
Это ваш выбор, господа.
kuk-vasyusha
Эта песня будет вечной
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