В России выявили сибирский и северо-западный штаммы коронавируса

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала о распространении в России вариаций вируса SARS-CoV-2.

«В России формируются сибирский и северо-западный штаммы коронавируса», — цитирует 19 апреля «Российская газета» заявление Анны Поповой.

По ее словам, в РФ распространяются также зарубежные вариации вируса. Например, сейчас зафиксировали 192 случая заражения британским штаммом, а также 21 — южноафриканским вариантом.

В настоящий момент известно о нескольких штаммах коронавируса, которые распространились по миру. Наряду с британским это вьетнамский и южноафриканский. В середине марта во Франции выявили еще один вариант коронавируса. Премьер РФ Михаил Мишустин в преддверии майских праздников требует мер для предотвращения завоза в Россию «более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса».