FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -1
73.36р89.15р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Medical Xpress: «Южноафриканский» штамм коронавируса опасен даже для переболевших и ставит под вопрос эффективность вакцин

Новый штамм коронавируса из Южной Африки 21 января 2021 года отличается «значительным риском повторного заражения» и может «широко распространяться».

«Вариант коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, представляет «значительный риск повторного заражения» и вызывает опасения по поводу эффективности вакцины», — сообщает 21 января медицинское издание Medical Xpress.

Новая мутация, которая известна как E484K, была обнаружена в Южной Африке и Бразилии еще в прошлом году и отличается от «британской». Исследователи полагают, что если опасения оправдаются, то в разработку антиковидных вакцин придется внести изменения.

Американский исследовательский центр Фреда Хатчинсона предположил, что новый штамм может «распространиться более широко в ближайшие месяцы».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

hedgehog_
в самом деле. возьмем всеми любимый грипп.
каждый год вакцина от нескольких штаммов, которые по результатам гадания специально обученных людей должны распространяться ширше, чем остальные.
EnsiferuM
Каждая мутация, добавляющая вирусу контагиозности, пропорционально снижает его летальность. В конце концов, получим вирусяку с контагиозностью кори и летальностью несколько меньшей, чем даже у гриппа.
DEMOMON
Ротшильды и иже с ними продолжают отжигать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний