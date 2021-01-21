Medical Xpress: «Южноафриканский» штамм коронавируса опасен даже для переболевших и ставит под вопрос эффективность вакцин

Новый штамм коронавируса из Южной Африки 21 января 2021 года отличается «значительным риском повторного заражения» и может «широко распространяться».
«Вариант коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, представляет «значительный риск повторного заражения» и вызывает опасения по поводу эффективности вакцины», — сообщает 21 января медицинское издание Medical Xpress.
Новая мутация, которая известна как E484K, была обнаружена в Южной Африке и Бразилии еще в прошлом году и отличается от «британской». Исследователи полагают, что если опасения оправдаются, то в разработку антиковидных вакцин придется внести изменения.
Американский исследовательский центр Фреда Хатчинсона предположил, что новый штамм может «распространиться более широко в ближайшие месяцы».