Я ваш ПМЭФ катал. В Петербурге до суда дошло дело авто-Али-бабы и его 16 «разбойников»

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и области завершило масштабное расследование деятельности группы автомошенников. За три года они обманули страховые компании почти на 30 млн рублей. Организатор схемы выступал эдаким Карабасом-Барабасом, который дергал за ниточки сразу 16 человек.

По словам начальника отделения ГСУ Ирины Сергеенко, которая довела дело до обвинительного заключения, действовать группа начала в 2015 году. Тогда 4 1-летний бизнесмен, который занимался автолизингом с машинами премиум-класса марок Audi и BMW, придумал почти стопроцентную схему получения страховых выплат за якобы угнанные машины.



В свободное от основной работы время он серфил по сайтам с объявлениями о продаже машин, как в публичных, так и в закрытых сообществах. Бизнесмен искал автомобили указанных марок, которые по разным причинам продавались по сниженной цене. Например, Audi стоимостью порядка 3 млн, он покупал чуть более чем за один млн. Оформлял иномарку на номинального владельца, а затем страховал её на максимально возможную стоимость .

Машина уходила на разборку не сразу. Какое-то время она использовалась в легальных перевозках как раз через фирму предпринимателя. Автомобили в том числе катали и гостей Петербургского международного экономического форума. Срок жизни иномарки, после того, как она попадала в сети Карабаса-Барабаса, составляла от полугода до 9 месяцев. Потом номинальному владельцу поступало указание оставить машину в указанном месте, в указанное время. Как правило место «угона» было районах, близких к выездам на КАД, а время выбиралось вечернее.

Постоянный товарищ бизнесмена — хозяин разборки, заранее получал ключ от машины, или же его просто оставляли в незакрытой машине. Иномарка исчезала, ключ возвращался владельцу. И после этого он шел в полицию с «плачем Ярославны» о пропаже его «ласточки».



Дальше в ход шло терпение. От 1,5 до 2, а иногда и 3 месяцев уходило на то, чтобы полиция прекращала уголовное дело, возбужденное по факту кражи. Затем до месяца рассмотрения документов в страховой. И 3 миллиона ваши.

Н оминальным владельцам и тем, кто их привел в эту схему, из полученной суммы доставалось всего 100 тысяч рублей. Остальное забирал бизнесмен.

За три года, а группу задержали в 2018 году, таким образом были «угнаны» 14 иномарок, а страховые обеднели на 26 млн рублей.

При этом организатор не жил, как Крез: двухкомнатная квартира в новом доме, но в Московском районе, и автопутешествия по Европе, в основном в Прибалтику. Да-да, тогда еще не было пандемии и границы были открыты.

Все остальное бизнесмен, который после задержания, почти сразу пошел на сделку с правосудием и заключил досудебное соглашение, вкладывал в «бизнес». Себе оставлял 300-600 тысяч — на жизнь. Складывалось впечатление, что сама афера для него была либо своего рода зарядкой для мозгов, либо просто проверкой аля-Раскольников.



В попытке просчитать свою дальнейшую судьбу в том числе и на суде, бизнесмен не только заключил сделку, но и быстро обзавелся семьей. На 2021 год уже с двумя детьми.

Своих подельников он быстро отдал на растерзание следствия. Всего оно насчитало 16 участников схемы. Страховым компания он возместил около 15 процентов от суммы, заключил досудебное соглашение.

Дела организатора и его команды переданы в суд.

Татьяна Востроилова,

"Фонтанка.ру"