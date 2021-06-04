Путин: В программу инфраструктурных кредитов для бизнеса вложат не менее 500 млрд рублей

В России введут новую программу инфраструктурных кредитов для бизнеса. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ-2021 4 июня рассказал президент РФ Владимир Путин.
По его словам, инвестиции в программу составят не менее 500 млрд рублей.
В своем докладе он уделил внимание развитию условий для бизнеса. Путин сообщил, что с 1 сентября почти 4 тыс. строительных норм и правил перестанут быть обязательными. Таким образом, в строительстве останется 3 тысячи обязательных норм, но и здесь есть пространство для упрощения, отметил президент.