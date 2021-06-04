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Путин на ПМЭФ. Онлайн на «Фонтанке»

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Путин: В программу инфраструктурных кредитов для бизнеса вложат не менее 500 млрд рублей

В России введут новую программу инфраструктурных кредитов для бизнеса. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ-2021 4 июня рассказал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, инвестиции в программу составят не менее 500 млрд рублей.

В своем докладе он уделил внимание развитию условий для бизнеса. Путин сообщил, что с 1 сентября почти 4 тыс. строительных норм и правил перестанут быть обязательными. Таким образом, в строительстве останется 3 тысячи обязательных норм, но и здесь есть пространство для упрощения, отметил президент.

Петербургский международный экономический форум стартовал 2 июня. Он продлится четыре дня. В деловой программе десятки дискуссий о глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию о главных новостях и событиях форума.

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