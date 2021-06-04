Ждем президента: трансляция выступления Путина на ПМЭФ-2021

Для посещения пленарного заседания с участием президента России Владимира Путина накануне необходимо было сдать ПЦР-тест до 18:00. Если участник уже был на форуме 2 и 3 июня, для посещения пленарного заседания надо сдать ещё один тест повторно, но бесплатно.

Глава государства будет выступать в красивом зале со множеством экранов.