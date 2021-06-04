Ждем президента: трансляция выступления Путина на ПМЭФ-2021

Для посещения пленарного заседания с участием президента России Владимира Путина накануне необходимо было сдать ПЦР-тест до 18:00. Если участник уже был на форуме 2 и 3 июня, для посещения пленарного заседания надо сдать ещё один тест повторно, но бесплатно.
Глава государства будет выступать в красивом зале со множеством экранов.
Задолго до пленарного заседания с Владимиром Путиным в пресс-центре ПМЭФ уже практически не осталось мест. Журналисты занимают стулья, оставляя вещи, послания коллегам на экранах мониторов и листах бумаги.
За свободные места в залах тоже разгорается пассивно-агрессивная борьба из-за ковидной рассадки. В ход идут аргументы из разряда «Я тут занимал, вот моя сумка. Ну и что, что на соседнем?».
Как передают наши корреспонденты, на форуме 4 июня, кажется, усилили меры безопасности, проверяют тщательнее на входе. В залах по-прежнему проводят дезинфекцию.
Обвыкшиеся распорядители объявляют: «Просьба покинуть помещение. Дезинфекцию с людьми проводить нельзя. Если кто-то хочет оказаться в фильме "Люди в черном", можете остаться».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в своем выступлении даст оценку экономическому развитию России во время пандемии.
«Традиционно Путин дает оценку нынешнего этапа социально-экономического развития, дает оценку этапу пройденному. Так или иначе мы услышим, что пройдено, какие мы имеем последствия и как мы справляемся», — рассказал Песков, РИА Новости.
Выступление Владимира Путина, которое, как ожидается, начнется 4 июня в 14 часов, станет центральным событием ПМЭФ.
По видеосвязи в мероприятии примут участие Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. С видеоприветствием к участникам обратятся президент Аргентины Альберто Фернандес и президент Бразилии Жаир Болсонаро.
Модератором заседания выступит ведущий телеканала «Россия 24» Станислав Натанзон.