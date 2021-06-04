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ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
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Ждем президента: трансляция выступления Путина на ПМЭФ-2021

Главное событие петербургского международного экономического форума – выступление Владимира Путина. Ожидается, что президент пройдется по всем темам, а элиты будут ловить сигналы. «Фонтанка» расскажет о главном в режиме трансляции.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: ПМЭФ
Коллеги готовятся к напряженной отработке речи президента.
Коллеги готовятся к напряженной отработке речи президента.Фото: «Фонтанка.ру»
Пресс-службе Кремля тоже нужно место.
Пресс-службе Кремля тоже нужно место.Фото: «Фонтанка.ру»
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Для посещения пленарного заседания с участием президента России Владимира Путина накануне необходимо было сдать ПЦР-тест до 18:00. Если участник уже был на форуме 2 и 3 июня, для посещения пленарного заседания надо сдать ещё один тест повторно, но бесплатно.

Глава государства будет выступать в красивом зале со множеством экранов.

Фото: ПМЭФ
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автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: ПМЭФ
Коллеги готовятся к напряженной отработке речи президента.
Коллеги готовятся к напряженной отработке речи президента.Фото: «Фонтанка.ру»
Пресс-службе Кремля тоже нужно место.
Пресс-службе Кремля тоже нужно место.Фото: «Фонтанка.ру»
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Задолго до пленарного заседания с Владимиром Путиным в пресс-центре ПМЭФ уже практически не осталось мест. Журналисты занимают стулья, оставляя вещи, послания коллегам на экранах мониторов и листах бумаги.

За свободные места в залах тоже разгорается пассивно-агрессивная борьба из-за ковидной рассадки. В ход идут аргументы из разряда «Я тут занимал, вот моя сумка. Ну и что, что на соседнем?».

Коллеги готовятся к напряженной отработке речи президента.
Коллеги готовятся к напряженной отработке речи президента.Фото: «Фонтанка.ру»
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Пресс-службе Кремля тоже нужно место.
Пресс-службе Кремля тоже нужно место.Фото: «Фонтанка.ру»
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автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: ПМЭФ
Коллеги готовятся к напряженной отработке речи президента.
Коллеги готовятся к напряженной отработке речи президента.Фото: «Фонтанка.ру»
Пресс-службе Кремля тоже нужно место.
Пресс-службе Кремля тоже нужно место.Фото: «Фонтанка.ру»
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Как передают наши корреспонденты, на форуме 4 июня, кажется, усилили меры безопасности, проверяют тщательнее на входе. В залах по-прежнему проводят дезинфекцию.

Обвыкшиеся распорядители объявляют: «Просьба покинуть помещение. Дезинфекцию с людьми проводить нельзя. Если кто-то хочет оказаться в фильме "Люди в черном", можете остаться».

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: ПМЭФ
Коллеги готовятся к напряженной отработке речи президента.
Коллеги готовятся к напряженной отработке речи президента.Фото: «Фонтанка.ру»
Пресс-службе Кремля тоже нужно место.
Пресс-службе Кремля тоже нужно место.Фото: «Фонтанка.ру»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в своем выступлении даст оценку экономическому развитию России во время пандемии.

«Традиционно Путин дает оценку нынешнего этапа социально-экономического развития, дает оценку этапу пройденному. Так или иначе мы услышим, что пройдено, какие мы имеем последствия и как мы справляемся», — рассказал Песков, РИА Новости.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: ПМЭФ
Коллеги готовятся к напряженной отработке речи президента.
Коллеги готовятся к напряженной отработке речи президента.Фото: «Фонтанка.ру»
Пресс-службе Кремля тоже нужно место.
Пресс-службе Кремля тоже нужно место.Фото: «Фонтанка.ру»
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Выступление Владимира Путина, которое, как ожидается, начнется 4 июня в 14 часов, станет центральным событием ПМЭФ.

По видеосвязи в мероприятии примут участие Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. С видеоприветствием к участникам обратятся президент Аргентины Альберто Фернандес и президент Бразилии Жаир Болсонаро.

Модератором заседания выступит ведущий телеканала «Россия 24» Станислав Натанзон.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: ПМЭФ
Коллеги готовятся к напряженной отработке речи президента.
Коллеги готовятся к напряженной отработке речи президента.Фото: «Фонтанка.ру»
Пресс-службе Кремля тоже нужно место.
Пресс-службе Кремля тоже нужно место.Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

sektor7
Ждём, Владимир Владимирович👏
Вы наша уверенность, защита и опора в современном мире. С Вами связаны все мои достижения в жизни ❤️
ivan5_5e4d10fe646f6
Вангую: президент сработает на оппрежение и скажет что Россия отказывается от SWIFT и доллара
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