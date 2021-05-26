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AirFrance не получила разрешения на заход в воздушное пространство России после смены маршрута в обход Белоруссии

Французская авиакомпания AirFrance отменила рейс AF1154 Париж — Москва из-за отсутствия разрешения на заход в воздушное пространство России 26 мая, сообщает «Новая газета» со ссылкой на перевозчика.

«AirFrance подтверждает, что рейс AF1154 (CDG/SVO) пришлось отменить из-за технических причин, связанных с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало получения нового разрешения на заход в воздушное пространство России от российских властей», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Рейс из Парижа должен был приземлиться в Москве ещё в 15:00, однако сначала его задержали, а затем отменили. Как рассказал изданию один из пассажиров, они уже сидели в салоне, когда командир судна по громкой связи объявил, что так и не получил разрешение от России на вход в её воздушное пространство, отметив, что отсутствие ответа — «очень необычная ситуация».

Ранее AirFrance перестала летать над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair, который 23 мая летел из Афин в Вильнюс, но был вынужден приземлиться в Минске из-за угрозы взрыва на борту. Информация о бомбе не подтвердилась, зато прямо в аэропорту силовики Белоруссии задержали основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу Софью Сапегу. После этого европейские страны стали ограничивать авиасообщение с Белоруссией.

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Комментарии (31)

alexpv
Да уж, пересиденты они одинаковые везде, что в России, что в Белоруссии. Еще лет 10-15 осталось помучиться, там глядишь может у самых зашоренных глаза откроются и поймут наконец, что все проблемы не от плохих "врагов", а от "своих" руководителей.
Pilat
пусть через свидомию летают.
Там буки и гидность - лепота-а-а-а-а.
BobCat2
Россия получает более 6 млрд долларов в год за аэронавигационное обслуживание. Если так дальше будут поддерживать Рыгорича, то этих денег может поубавится. Оно того стоит?
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