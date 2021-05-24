Экс-начальника Кингисеппской таможни спустя три года отпустили из СИЗО по адресу прописки без права на ночные прогулки

Бывший сотрудник Кингисеппской таможни Сергей Слепухин будет ждать приговора суда по делу о крупной взятке в родном Череповце после трёх лет, проведённых в следственном изоляторе. Об этом сообщает 47news.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 24 мая Дзержинский районный суд города удовлетворил ходатайство защиты экс-начальника Кингисеппской таможни Сергея Слепухина об изменении ему меры пресечения с ареста на запрет определённых действий. Он провёл в СИЗО три года — арест продлевали семь раз. Однако в этот раз судья Наталья Соболева согласилась с аргументами адвоката: сроки рассмотрения дела истекли, свидетели допрошены, в том числе и засекреченные, все доказательства исследованы.