FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +14
73.53р89.69р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Экс-начальника Кингисеппской таможни спустя три года отпустили из СИЗО по адресу прописки без права на ночные прогулки

Бывший сотрудник Кингисеппской таможни Сергей Слепухин будет ждать приговора суда по делу о крупной взятке в родном Череповце после трёх лет, проведённых в следственном изоляторе. Об этом сообщает 47news.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 24 мая Дзержинский районный суд города удовлетворил ходатайство защиты экс-начальника Кингисеппской таможни Сергея Слепухина об изменении ему меры пресечения с ареста на запрет определённых действий. Он провёл в СИЗО три года — арест продлевали семь раз. Однако в этот раз судья Наталья Соболева согласилась с аргументами адвоката: сроки рассмотрения дела истекли, свидетели допрошены, в том числе и засекреченные, все доказательства исследованы.

Следующие три месяца Слепухин должен находиться по адресу своего проживания в Череповце Вологодской области. Ему запрещено покидать дом с 22:00 до 7:00, пользоваться телефонами, Интернетом и электронной почтой, кроме как для неотложных нужд, например вызова врача.

Примечательно, что накануне череповецкий городской суд рассмотрел гражданское дело по иску Северо- Западного транспортного прокурора в интересах РФ к Слепухину и его знакомым Владимиру Новгородцеву и Максиму Тюкину об обращении имущества в доход государства. По данным СК, будучи чиновником, он тратил крупные суммы, в том числе на недвижимость. В частности, утверждают в прокуратуре, за наличные он приобрёл квартиру в Пушкине стоимостью 9,8 млн рублей, а также оформил на имя Тюкина базу отдыха в деревне Вичелово Череповецкого района стоимостью 28,4 млн рублей. Суд первой инстанции удовлетворил иск транспортного прокурора. 25 мая в Вологодском областном суде начнется рассмотрение апелляционных жалоб ответчиков на это решение.

Экс-руководителя кингисеппской таможни Слепухина подозревают в получении взятки в особо крупном размере — 27 тысяч долларов. По версии следствия, за общее покровительство уже осуждённому игроку внешнеэкономического рынка Игорю Хавронову. Слепухин находится под арестом с мая 2018 года. За это время не удалось установить точное место и время передачи взятки, а также сам её факт — сотрудники ФСБ, инициировавшие уголовное преследование, по словам их представителя, не смогли подойти на достаточно близкое расстояние.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний