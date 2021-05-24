Экс-начальника Кингисеппской таможни спустя три года отпустили из СИЗО по адресу прописки без права на ночные прогулки

Бывший сотрудник Кингисеппской таможни Сергей Слепухин будет ждать приговора суда по делу о крупной взятке в родном Череповце после трёх лет, проведённых в следственном изоляторе. Об этом сообщает 47news.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 24 мая Дзержинский районный суд города удовлетворил ходатайство защиты экс-начальника Кингисеппской таможни Сергея Слепухина об изменении ему меры пресечения с ареста на запрет определённых действий. Он провёл в СИЗО три года — арест продлевали семь раз. Однако в этот раз судья Наталья Соболева согласилась с аргументами адвоката: сроки рассмотрения дела истекли, свидетели допрошены, в том числе и засекреченные, все доказательства исследованы.
Следующие три месяца Слепухин должен находиться по адресу своего проживания в Череповце Вологодской области. Ему запрещено покидать дом с 22:00 до 7:00, пользоваться телефонами, Интернетом и электронной почтой, кроме как для неотложных нужд, например вызова врача.
Примечательно, что накануне череповецкий городской суд рассмотрел гражданское дело по иску Северо- Западного транспортного прокурора в интересах РФ к Слепухину и его знакомым Владимиру Новгородцеву и Максиму Тюкину об обращении имущества в доход государства. По данным СК, будучи чиновником, он тратил крупные суммы, в том числе на недвижимость. В частности, утверждают в прокуратуре, за наличные он приобрёл квартиру в Пушкине стоимостью 9,8 млн рублей, а также оформил на имя Тюкина базу отдыха в деревне Вичелово Череповецкого района стоимостью 28,4 млн рублей. Суд первой инстанции удовлетворил иск транспортного прокурора. 25 мая в Вологодском областном суде начнется рассмотрение апелляционных жалоб ответчиков на это решение.