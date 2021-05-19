Короткий ролик был опубликован в TikTok в ночь на 19 мая. На нём молниевый разряд бьёт куда-то за многоэтажку. Из-за дома появляется большой сноп искр в виде шара, который визуально похож на огненное облако. Картинка завораживает и похожа на монтаж. Многие пользователи усомнились в том, что такое могло случиться на самом деле.

Чуть позже в телеграм-канале «Астро Фото Болото» появился снимок с тем самым шаром из искр.



«От левой молнии фейерверком разлетелся сноп искр, правая куда-то в лес угодила. Возможно, минус светофор. Надеюсь, никого там не зацепило», — написал автор фотографии Дмитрий.