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В Петербурге удар молнии попал на видео. Огромный сноп искр был похож на взрыв

В Петербурге удар молнии со «взрывом» попал на видео

В Петербурге несколько человек успели снять удар молнии в районе проспекта Ветеранов. Зрелище получилось страшным, но впечатляющим.

Короткий ролик был опубликован в TikTok в ночь на 19 мая. На нём молниевый разряд бьёт куда-то за многоэтажку. Из-за дома появляется большой сноп искр в виде шара, который визуально похож на огненное облако. Картинка завораживает и похожа на монтаж. Многие пользователи усомнились в том, что такое могло случиться на самом деле.

@teremochektv

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Чуть позже в телеграм-канале «Астро Фото Болото» появился снимок с тем самым шаром из искр.

«От левой молнии фейерверком разлетелся сноп искр, правая куда-то в лес угодила. Возможно, минус светофор. Надеюсь, никого там не зацепило», — написал автор фотографии Дмитрий.

Во вторник вечером Петербург пережил сильнейшую грозу. Самые яркие фото, видео и события — в подборке «Фонтанки».

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Комментарии (1)

265973865
Это не монтаж. Пересечение ул С. Корзуна и пр. Ветеранов. Сам был свидетелем. Разлет искр был, как от хорошего салюта. Накрыло почти весь перекресток. Потом не работали светофоры.
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