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Гроза взбудоражила Петербург и ранила минимум двоих. Самые яркие фото, видео и события в подборке «Фонтанки»

Петербург оправляется от последствий самой сильной в этом году грозы

автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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Погодные сводки для петербуржцев — всегда новость, а гроза вечером 18 мая стала очередной проверкой на прочность коммунального хозяйства. Итоги неутешительные.

Примерно в восемь часов вечера Петербург затянуло тучами. В небе громыхало так, что срабатывала сигнализация на машинах, а домашние животные попрятались в укромные уголки. Кому-то еще предстоит разбираться с последствиями. Десятки машин прибило деревьями, на улицах повисли провода, а минимум двум горожанам пришлось обращаться за медицинской помощью.

Саша Шадов

То, что начиналось как сильный ливень и гроза, оставило отпечаток на Петербурге не только в виде свежего воздуха.

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Водоканал назвал нынешний ливень самым сильным за весну 2021 года, но оно и очевидно. Традиционных подтоплений в районе Парашютной улицы удалось избежать, предприятие заранее подготовилось и снизило уровень воды в приемных резервуарах насосных станций. Дождь лил так обильно, что в 2,5 раза превысил расчетные значения. На простом языке это значит, что канализация не в состоянии одновременно принять такое количество льющей с неба воды.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Самое серьезное последствие — двое пострадавших горожан. Напротив метро «Пионерская» у дома 7 по проспекту Испытателей под козырьком торгового центра сорвало кусок обшивки. Лист железа упал на женщину, у нее травмы лица. Задело и ее внучку.

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Пока нет официальных данных от комитета по благоустройству, но общую картину можно составить по данным МЧС на десять часов вечера. Скорей всего, итоговые цифры будут больше.

  • Максимальные порывы ветра до 17 м/с
  • Всего спасатели выезжали 57 раз
  • Упало 26 деревьев
  • 12 элементов крыш и других конструкций
  • 7 подтоплений из-за текущих крыш
  • 9 обрывов проводов и падений светофоров
  • Трижды падали кладки балконов
  • Придавило 14 машин
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Алексей Ортин

Кроме того, что гроза это опасно, это еще и очень красиво. Один из впечатляющих кадров — молния угодила в крест на вершине Исаакиевского собора.

Громыхало и накануне ночью, но особых последствий для города первая майская гроза не оставила.

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К ночи в небе над Петербургом тихо, но синоптики обещают новый виток непогоды. Гроза может возобновиться, пока все спят и вечером 19 мая. Утром горожан ждет туман.

автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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.... прошлой ночью было поинтересней, просто зрителей было меньше .... все спали.
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