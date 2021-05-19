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Погодные сводки для петербуржцев — всегда новость, а гроза вечером 18 мая стала очередной проверкой на прочность коммунального хозяйства. Итоги неутешительные. Примерно в восемь часов вечера Петербург затянуло тучами. В небе громыхало так, что срабатывала сигнализация на машинах, а домашние животные попрятались в укромные уголки. Кому-то еще предстоит разбираться с последствиями. Десятки машин прибило деревьями, на улицах повисли провода, а минимум двум горожанам пришлось обращаться за медицинской помощью.

Саша Шадов

То, что начиналось как сильный ливень и гроза, оставило отпечаток на Петербурге не только в виде свежего воздуха.



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Водоканал назвал нынешний ливень самым сильным за весну 2021 года, но оно и очевидно. Традиционных подтоплений в районе Парашютной улицы удалось избежать, предприятие заранее подготовилось и снизило уровень воды в приемных резервуарах насосных станций. Дождь лил так обильно, что в 2,5 раза превысил расчетные значения. На простом языке это значит, что канализация не в состоянии одновременно принять такое количество льющей с неба воды.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Самое серьезное последствие — двое пострадавших горожан. Напротив метро «Пионерская» у дома 7 по проспекту Испытателей под козырьком торгового центра сорвало кусок обшивки. Лист железа упал на женщину, у нее травмы лица. Задело и ее внучку.



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Пока нет официальных данных от комитета по благоустройству, но общую картину можно составить по данным МЧС на десять часов вечера. Скорей всего, итоговые цифры будут больше.

Максимальные порывы ветра до 17 м/с

Всего спасатели выезжали 57 раз

Упало 26 деревьев

12 элементов крыш и других конструкций

7 подтоплений из-за текущих крыш

9 обрывов проводов и падений светофоров

Трижды падали кладки балконов

Придавило 14 машин

Алексей Ортин

Кроме того, что гроза это опасно, это еще и очень красиво. Один из впечатляющих кадров — молния угодила в крест на вершине Исаакиевского собора.



Громыхало и накануне ночью, но особых последствий для города первая майская гроза не оставила.



автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







К ночи в небе над Петербургом тихо, но синоптики обещают новый виток непогоды. Гроза может возобновиться, пока все спят и вечером 19 мая. Утром горожан ждет туман.