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Посмотрите, что творилось в небе над вами, пока вы спали. Во всём виноват циклон с Украины

Над Петербургом прогремела ночная гроза

Молния попала в телебашню. Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today_unpublished" target="_blank" class="io-leave-page _">Неизданное | Санкт-Петербург</a>
Молния попала в телебашню. Кадр из видео в Неизданное | Санкт-Петербург
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Большинство петербуржцев слышали раскаты грома сквозь сон, но некоторые предпочли ночному отдыху активное наблюдение с камерой в руке. В соцсетях публикуют фотографии и видео грозы, разразившейся в Северной столице в ночь на 18 мая.

Грозы, напомним, ожидаются в течение ближайших трёх дней. Сегодня на синоптическую ситуацию в Петербурге влияет атмосферный фронт, связанный с циклоном, выходящим на восток Украины. Именно он при облачной с прояснениями погоде обеспечивает кратковременные дожди ливневого характера, местами с грозами, в отдельных районах град, объясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Температура воздуха в Ленобласти, по его словам, составит 24–29 градусов. В Петербурге, напомним, ожидается до 28 градусов.

Молния попала в телебашню. Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today_unpublished" target="_blank" class="io-leave-page _">Неизданное | Санкт-Петербург</a>
Молния попала в телебашню. Кадр из видео в Неизданное | Санкт-Петербург

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Комментарии (10)

260569221
Ну я так и понял что хохлы виноваты со своим салом
Агроном аэродрома
МИД России уже послал ноту ля? :))
Vilsa777
Чудесно. Чтоб этот мерзкий город исчез с лица Земли.
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