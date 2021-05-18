Большинство петербуржцев слышали раскаты грома сквозь сон, но некоторые предпочли ночному отдыху активное наблюдение с камерой в руке. В соцсетях публикуют фотографии и видео грозы, разразившейся в Северной столице в ночь на 18 мая.
Грозы, напомним, ожидаются в течение ближайших трёх дней. Сегодня на синоптическую ситуацию в Петербурге влияет атмосферный фронт, связанный с циклоном, выходящим на восток Украины. Именно он при облачной с прояснениями погоде обеспечивает кратковременные дожди ливневого характера, местами с грозами, в отдельных районах град, объясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Температура воздуха в Ленобласти, по его словам, составит 24–29 градусов. В Петербурге, напомним, ожидается до 28 градусов.