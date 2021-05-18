FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +24
73.85р89.66р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Петербургская погода идёт на рекорд: синоптики обещают до плюс 28 градусов, грозы и град

В Петербурге ожидаются осадки и аномальная жара

Сегодня в Северной столице будет самый жаркий день на этой неделе и, возможно, даже с начала года. К концу недели резко похолодает.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 мая будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер умеренный, при грозе местами кратковременное усиление до сильного. С ночных 15–17 градусов воздух прогреется днём до 26–28. Атмосферное давление будет понижаться.

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, самое жаркое 18 мая у нас было в 1979 году, как раз 28 градусов, а самое холодное — в 1961 году, всего плюс 1. Обычно в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от 5 до 20 градусов тепла в течение суток, напоминает «Яндекс».

19 мая тоже возможны кратковременные дожди, местами ливни с порывистым ветром, грозы, град. При этом станет чуть прохладнее — 22–24 градуса. В четверг, 20 мая, тоже обещают грозы, но уже «всего» 18–20 градусов.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
ПоделитьсяПоделиться

Напомним, 12 мая в Петербурге был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха — плюс 27,5 градуса. Вчера самый жаркий день с начала года был в Москве.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Вовикс
перестаньте слушать этих шарлотанов. я даже куртку не взял. не будет дождя!
aaignat
Классная фотка
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний