Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 мая будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер умеренный, при грозе местами кратковременное усиление до сильного. С ночных 15–17 градусов воздух прогреется днём до 26–28. Атмосферное давление будет понижаться.



Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, самое жаркое 18 мая у нас было в 1979 году, как раз 28 градусов, а самое холодное — в 1961 году, всего плюс 1. Обычно в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от 5 до 20 градусов тепла в течение суток, напоминает «Яндекс».