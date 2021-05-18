Вечером 18 мая дождь заливал юг и центр города более чем в 2,5 раза интенсивнее расчетных значений. В результате местами на дорогах образуются локальные подтопления. Об этом «Фонтанке» рассказали в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Осадкомеры показали, что интенсивность дождя более чем в 2,5 раза превысила расчетные значения. Активнее всего поливало в Невском районе — 19,46 мм осадков за 20 минут. На втором месте Петроградский район, где интенсивность составила 18 мм, на третьем — Пушкинский, там за аналогичное количество времени выпало 16 мм. «Это рекордные показатели этой весны», — констатируют в ГУП.
В настоящее время последствия стихии в городе ликвидируют 30 аварийных бригад «Водоканала», задействованы 17 единиц спецтехники для откачки воды и 5 насосных станций высокой производительности. Одна из них — на Парашютной улице, которая находится на особом контроле у предприятия. Всего в адрес предприятия поступило 35 заявок на скопления воды. Под особый контроль Парашютную пришлось взять из-за того, что ее затапливает каждый раз во время сверхнормативных осадков — так было и в 2019-м, и в 2020-м годах.
пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Городская система водоотведения рассчитана на прием дождей расчетной интенсивности, в результате возникают кратковременные локальные подтопления. «При выпадении осадков с большей интенсивностью, но не выше 15 мм за 20 минут, возникают локальные подтопления территорий, вода на которых через 20–30 минут после окончания дождя полностью сходит. При выпадении осадков с интенсивностью выше 15 мм за 20 минут возникает переполнение канализационной системы, которое вызывает подтопления улично-дорожной сети. Через некоторое время система водоотведения принимает весь объем дождя», — пояснили в «Водоканале».