Вечером 18 мая дождь заливал юг и центр города более чем в 2,5 раза интенсивнее расчетных значений. В результате местами на дорогах образуются локальные подтопления. Об этом «Фонтанке» рассказали в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».



Осадкомеры показали, что интенсивность дождя более чем в 2,5 раза превысила расчетные значения. Активнее всего поливало в Невском районе — 19,46 мм осадков за 20 минут. На втором месте Петроградский район, где интенсивность составила 18 мм, на третьем — Пушкинский, там за аналогичное количество времени выпало 16 мм. «Это рекордные показатели этой весны», — констатируют в ГУП.

