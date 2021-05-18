FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +24
73.70р89.91р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

Гроза в Петербурге ломает деревья, светофоры и автомобили

В Петербурге из-за разбушевавшейся стихии падают деревья и светофоры. Как сообщили в МЧС по региону, к девяти вечера спасатели уже семь раз выезжали на упавшие деревья, четырежды — на обрыв проводов и сбитые светофоры.

По предварительным данным ведомства, пострадали 8 автомобилей. Впрочем, судя по соцсетям и сообщениям читателей «Фонтанки», эту статистику придется еще не раз обновить. Деревья падали и во дворах, и прямо посреди проезжей части, например возле метро «Черная речка».

В поселке Левашово в Выборгском районе города на улице Чкалова упавшее дерево оборвало провода, у многих жителей пропало электричество. Также читатели «Фонтанки» сообщают о неработающих светофорах на Синопской набережной в районе моста Александра Невского. Ту же проблему заметили и на Солдата Корзуна.

ПоделитьсяПоделиться

Ливень превратил хоккейную коробку возле спортивной школы на улице Димитрова у дома 3а в настоящий бассейн. А на Приморском проспекте у дома № 7 сорвало крышу гаража, пострадали как минимум пять автомобилей.

ПоделитьсяПоделиться

В официальном сообщении МЧС говорится, что на 21:00 пострадавших в Петербурге не было, однако «Фонтанка» ранее сообщала об обрушении крыши фастфуда возле метро «Пионерская». По информации от очевидцев, в нем пострадали два человека.

«Фонтанка» следит за разбушевавшейся стихией в прямой трансляции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

264727191
Только что был на Приморском. Сорвало крышу с дома 9 по Приморскому проспекту. Она ударила крышу 7 дома, перелетела через двор и упала на машины у дома 12 по улице Савушкина
S_PB
Фонтанка, самокаты то не смыло?
lamer
Катаклизьма.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний