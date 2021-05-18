По предварительным данным ведомства, пострадали 8 автомобилей. Впрочем, судя по соцсетям и сообщениям читателей «Фонтанки», эту статистику придется еще не раз обновить. Деревья падали и во дворах, и прямо посреди проезжей части, например возле метро «Черная речка».
В поселке Левашово в Выборгском районе города на улице Чкалова упавшее дерево оборвало провода, у многих жителей пропало электричество. Также читатели «Фонтанки» сообщают о неработающих светофорах на Синопской набережной в районе моста Александра Невского. Ту же проблему заметили и на Солдата Корзуна.
Ливень превратил хоккейную коробку возле спортивной школы на улице Димитрова у дома 3а в настоящий бассейн. А на Приморском проспекте у дома № 7 сорвало крышу гаража, пострадали как минимум пять автомобилей.
В официальном сообщении МЧС говорится, что на 21:00 пострадавших в Петербурге не было, однако «Фонтанка» ранее сообщала об обрушении крыши фастфуда возле метро «Пионерская». По информации от очевидцев, в нем пострадали два человека.
«Фонтанка» следит за разбушевавшейся стихией в прямой трансляции.