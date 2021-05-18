По его словам, пострадала женщина, которая прикрыла собой маленьких детей от падавшей конструкции. «Фонтанка» уточняет данные о пострадавших.

«Люди прятались от дождя под крышей. Услышал, как отваливается кусок крыши. Точнее, как упал уже. Меня в угол задавили другие ребята, прижимая подальше от навесных конструкций. В это же время слышу, как начинают падать еще куски обшивки. Слышу крики и визги детей. Начал орать, чтоб отошли и меня выпустили, мол, там человека придавило. Когда пробрался сквозь толпы, вижу, как люди поднимают железный лист», — рассказывает очевидец событий.

По словам мужчины, когда он высвободился, увидел женщину, которая вся была в крови. Ей помогали подняться, она в это время кричала от шока.

«Старший внук-подросток в панике суетился и вызвал по телефону маму. Пострадавшей оказалась бабушка, которая с ним и младшим внуком вышла на прогулку. Вызвали скорую, мать приехала на место, позже она сказала, что младший ребёнок получил сотрясение и сломал руку», — уточнил петербуржец.