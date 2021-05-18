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Возле метро «Пионерская» в Петербурге обрушилась крыша фастфуда. Женщина закрыла собой детей

Возле метро «Пионерская» в Петербурге обрушилась крыша фастфуда

Стихия, разгулявшаяся в Петербурге, уже принесла первых пострадавших. Возле станции метро «Пионерская» обрушилась крыша «Бургер Кинга». Об этом 18 мая сообщил читатель «Фонтанки».

По его словам, пострадала женщина, которая прикрыла собой маленьких детей от падавшей конструкции. «Фонтанка» уточняет данные о пострадавших.

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«Люди прятались от дождя под крышей. Услышал, как отваливается кусок крыши. Точнее, как упал уже. Меня в угол задавили другие ребята, прижимая подальше от навесных конструкций. В это же время слышу, как начинают падать еще куски обшивки. Слышу крики и визги детей. Начал орать, чтоб отошли и меня выпустили, мол, там человека придавило. Когда пробрался сквозь толпы, вижу, как люди поднимают железный лист», — рассказывает очевидец событий.

По словам мужчины, когда он высвободился, увидел женщину, которая вся была в крови. Ей помогали подняться, она в это время кричала от шока.

«Старший внук-подросток в панике суетился и вызвал по телефону маму. Пострадавшей оказалась бабушка, которая с ним и младшим внуком вышла на прогулку. Вызвали скорую, мать приехала на место, позже она сказала, что младший ребёнок получил сотрясение и сломал руку», — уточнил петербуржец.

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Комментарии (11)

ivan5_5e4d10fe646f6
бывает и в США что то падает.
hal9000
Как всегда женщина крышу держит .а мужики картошку доедают..вся страна на женщинах и держится..хорошо ещё машины придумали..сумки хоть могут возить с магазина..ато раньше перли с магазина и никто не поможет..у них праздник тока раз в год 8 марта да ито готовят сами...от мужиков все равно толку никакого..
veteran78
От ракет и до сараев всё сделано из г... и палок. И на нас сыпется.
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