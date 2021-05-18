МЧС сообщает о двух пострадавших из-за разгула стихии в Петербурге

После грозы в Петербурге пострадали как минимум два человека. Об этом 18 мая вечером сообщили в ГУ МЧС по региону.



Пострадали они «от падения конструкции», говорится в сообщении ведомства. По информации «Фонтанки», речь идет о двух раненых при обрушении крыши фастфуда возле метро «Пионерская». По предварительным данным, пострадали бабушка и ее внук. Женщина закрыла детей от падающей конструкции.



По информации МЧС на 22:00, в городе пострадали 14 автомобилей, упали 26 деревьев, затопило 7 помещений. Также трижды обрушилась кладка балконов, упали 12 «элементов кровли и слабо закрепленных конструкций». Данные предварительные.