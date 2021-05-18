FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +24
73.70р89.91р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

МЧС сообщает о двух пострадавших из-за разгула стихии в Петербурге

После грозы в Петербурге пострадали как минимум два человека. Об этом 18 мая вечером сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пострадали они «от падения конструкции», говорится в сообщении ведомства. По информации «Фонтанки», речь идет о двух раненых при обрушении крыши фастфуда возле метро «Пионерская». По предварительным данным, пострадали бабушка и ее внук. Женщина закрыла детей от падающей конструкции.

По информации МЧС на 22:00, в городе пострадали 14 автомобилей, упали 26 деревьев, затопило 7 помещений. Также трижды обрушилась кладка балконов, упали 12 «элементов кровли и слабо закрепленных конструкций». Данные предварительные.

Стихия в Петербурге 18 мая ударила по деревьям, светофорам и автомобилям. «Фонтанка» следила за разбушевавшейся стихией в прямой трансляции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний