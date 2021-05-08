В Кабуле минимум 15 человек погибли при взрывах школы для девочек

По меньшей мере 15 человек погибли и 20 пострадали в результате серии взрывов у школы для девочек на западе Кабула, сообщает телеканал Tolo News 8 мая.
Blasts Near Girls' School in Kabul; 15 People Killedhttps://t.co/tr0oorbsa8 pic.twitter.com/RFQw2AcT8a— TOLOnews (@TOLOnews) May 8, 2021
Около средней школы Сайед-уль-Шухада в районе поселения Даште Барчи на западе столицы Афганистана по данным Министерства внутренних дел страны прогремело минимум три взрыва. Всё случилось, когда ученицы покидали школу. По словам одного из учителей, сначала рядом со зданием взорвался заминированный автомобиль, затем случилось ещё два взрыва. Большинство пострадавших — девочки-ученицы.
В 2020 году в том же районе Даште Барчи подвергся атаке террориста-смертника образовательный центр Кавсар, погибли десятки студентов из бедных семей. За случившееся около школы для девочек пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность.