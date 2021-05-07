Кладмен не пройдет. Как защитить парадные от вторжения посторонних

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться









Петербуржцы годами страдают от чужаков, проникающих в парадные и портящих общее имущество. Это и разносчики рекламных буклетов, оставляющие после себя горы бумажного спама, и наркокурьеры, прячущие в укромных уголках закладки с запрещенными веществами, их клиенты; это и «чайки», пытающиеся «откопать» клад до того, кто за него заплатил, и, наконец, просто бездомные.

Самая большая напасть — именно закладчики, отмечают активисты. «Они ищут укромные места — разрывают горшки, срывают плитку, электрические короба. Потом приходит «чайка» и снова все перерывает», — говорит активист движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.



Жалобы на вторжения получают и муниципалы центральных районов города. «Это больная тема в нашем районе, на приеме некоторые жалуются, что в парадную проникают», — комментирует депутат МО «Семеновское» Евгений Гусаров. По его словам, особенно много обращений было прошлой осенью, сейчас их количество уменьшилось, но это вряд ли связано с тем, что проблему удалось решить. «Тяжело бороться», — признает он. Проблема наиболее актуальна именно для старого фонда, где стоят старые домофоны, а то и вовсе кодовые замки.

«Когда встречаемся с жителями, они высказывают недовольство, что [закладчики] перекапывают кашпо, горшки», — соглашается глава МО «Владимирский округ» Денис Тихоненко. Но сами муниципалы признают, что инструментов для борьбы не так много. Народные избранники обращаются в ЖКС, если сломан домофон, помогают жителям организоваться в ТСЖ, чтобы, к примеру, поставить ворота на входе во двор, а также устраивают лекции о борьбе с наркотиками. «Но не знаю, насколько это помогает», — отмечает Евгений Гусаров.

Системы видеонаблюдения сами по себе тоже не способны решить проблему. Депутат МО «Васильевский» Алексей Касаткин считает, что камеры могли бы стать эффективным инструментом, если бы полиция озадачилась этой проблемой. «На митингах быстро находят, кого надо», — комментирует он. Но если наркокурьер накинул капюшон, то опознать его потом довольно проблематично, особенно в темное время суток, говорит Денис Тихоненко.

«Принимать [наркотики] будут всегда, пока полиция не закроет лаборатории и каналы поставок», — соглашается Ярослав Костров. Но пока правоохранительные органы, которые, по идее, и должны пресекать распространение запрещенных веществ, не слишком заинтересованы в поимке кладменов. В прошлом году активисты Центрального района составили список из 140 адресов, где наркокурьеры оставляют закладки, и передали их в полицию. Стражи порядка опросили жителей района, но в итоге все закончилось ничем. ЖКС тоже не настроены решать проблему. «Им зачастую наплевать, что происходит в парадной и у какого какой доступ», — подчеркивает активист.



В итоге жители решили взять ситуацию в свои руки и составить инструкцию для соседей на основании успешных кейсов. Консультантом выступил Павел Романов, специалист по системам безопасности. По его словам, он успел поработать главным инженером и руководителем в системе ЖКХ, а сейчас в качестве ИП занимается монтажом, ремонтом и обслуживанием систем видеонаблюдения, контроля доступа и т.д. Накопленный опыт позволил ограничить доступ для посторонних в собственную парадную, рассказал он «Фонтанке». Сейчас специалист вызвался провести анализ ситуации с незаконным проникновением для 5–6 парадных в Центральном районе. По итогам эксперимента активисты обещают составить список общих рекомендаций, которые должны помочь в борьбе с кладменами.

По словам Павла Романова, главная проблема для большинства домов — это плохо настроенные домофоны, которые легко открыть так называемыми универсальными ключами.

«В старые домофоны производителем были записаны ключи для экстренных служб. Но по факту этот ключ известен всем желающим — его можно сделать в мастерской или купить в Интернете. Ими в основном и пользуются закладчики и даже бездомные», — комментирует специалист.



Домофонные компании зачастую предлагают купить новые ключи и поставить отдельное устройство, где будет храниться информация о них. Но это может оказаться чересчур затратно для жителей. Замена оборудования на современное через ЖКС может затянуться на неопределенное время.

Но во многих случаях можно перенастроить и имеющееся оборудование, стерев из памяти универсальные коды. «Удаляются ключи, которыми пользуются большинство посторонних. Например, в парадной пять квартир, а ключей записано две сотни. Куда они попали, большой вопрос», — говорит Павел Романов. В особо тяжелых случаях приходится обнулять все данные и «записывать» ключи жителей заново. «Иногда ситуация так запутана, что при удалении универсальных кодов начинают плохо работать основные ключи», — комментирует Ярослав Костров.

Второй способ борьбы — механический. Среди лайфхаков — замена ручек-скоб на маленькие ручки-кнопки, за которые нельзя силой дернуть дверь.

Также жителям рекомендуют следить за тем, чтобы магнитный замок не заклеивали скотчем или изолентой, что дает возможность открыть рывком дверь даже с маленькой ручкой. Кроме того, должен быть отрегулирован сам магнит. Изменение места крепления может затруднить силовое проникновение.



По мнению Павла Романова, эти меры помогают избавиться от непрошеных гостей с эффективностью в 90%. «Всегда человек с кем-то может зайти в дверь, а также позвонить доверчивым жильцам и представиться почтальоном», — отмечает он.

В комментариях жители выражают опасения, что после перенастройки домофонов в парадную не сможет попасть реальный почтальон, дворник или аварийная служба. Но специалист уверен, что даже при обнулении всех универсальных ключей жители смогут поделиться собственными со всеми нужными им службами.

Другие районы исторического центра обещают внимательно наблюдать за экспериментом. «Пока не видел положительных опытов [борьбы с закладчиками], буду рад, если кто-то наработает», — заключил Евгений Гусаров.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

