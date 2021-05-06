В Минприроды опровергли информацию об ужесточении правил сбора грибов, ягод и берёзового сока

Минприроды России опровергло информацию, согласно которой от частных лиц, продающих недревесные лесные ресурсы (грибы, ягоды, берёзовый сок и т.д.), якобы могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам.



Как сообщается 6 мая на официальном сайте ведомства, для граждан России нет ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и берёзового сока. Жители страны имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. «Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно», — отмечается в официальном сообщении.

