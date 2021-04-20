Аква-ситибас заберет наследство аквабуса. Смольный готовит реформу прогулок по рекам и каналам

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







О том, что правительство Петербурга готовит реформу перевозок по рекам и каналам, «Фонтанке» рассказали глава комитета по транспорту Кирилл Поляков и глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. По их словам, власти города намерены разработать несколько туристических водных маршрутов по схеме hop-on hop-off и разыгрывать их между операторами вместе с доступом к городским причалам. Инициатива грозит разрушить сложившуюся исторически систему отношений с судовладельцами, опасаются участники рынка.



Сегодня в Петербурге эксплуатируется около сотни причалов. Из них 80, которые находятся в управлении ГБУ «Мостотрест», сдаются в аренду. Срок договора — от года до 3 лет, но по факту причалы остаются в одних руках на протяжении десятилетий. «Причалодержателями» являются крупнейшие операторы прогулок по рекам и каналам «Нева Тревел», «Аква-Экскурс», «Самсон» и другие. В 2020 году Федеральная антимонопольная служба выдала Смольному пачку отказов в очередном продлении договоров, посчитав это ограничением конкуренции. Чиновники обжаловали их в арбитраже. Первые решения, вынесенные в апреле 2021 года, оказались в пользу антимонопольщиков.

Перед чиновниками встал выбор — снова разыгрывать места по конкурсу или отдать в управление Агентству внешнего транспорта для развития сети городских причалов. В теории приставать к таким пирсам может любой желающий, заключивший договор АВТ и подавший заявку за день до швартовки — при условии, если в нужное время место будет свободно. Но по факту их используют небольшие судоходные компании, которые не смогли арендовать собственные пирсы. В 2019 году работало 18 общегородских причалов, в 2020-м — 13, в 2021-м планируется использовать 19 объектов. Часть из них — наследство аквабусов, переставших ходить в 2016 году.



Чиновники думают и об альтернативной модели. По словам Кирилла Полякова, базовая идея Смольного заключается в том, чтобы разработать несколько маршрутов с остановками по типу hop-on hop-off. Вместо того, чтобы сдавать в аренду набережные или заключать разовые договоры на швартовку к городским причалам, в Смольном намерены разыграть через конкурс сами маршруты. Причем каждый сможет обслуживать несколько операторов. Договоры будут «длинными», чтобы судовладельцы могли заключать договоры лизинга и обновлять флот, отметил глава комтранса.

Сейчас по принципу hop-on hop-off работает один игрок — «Астра Марин». Но в Смольном считают, что за этим форматом будущее. «Удобно продвигать, удобно туристам, должно быть интересно судовладельцам», — прокомментировал Сергей Корнеев. По его словам, участники рынка готовы вкладываться в обновление флота при условии долгосрочных отношений с городом.

Билет будет единым для маршрута, туристы смогут сесть на корабль в любое удобное время, вне зависимости от того, какой конкретно оператор его обслуживает. Точками продаж станут городские информационно-туристические бюро. В комитете по транспорту также обсуждают идею туристического «Подорожника».



Новая схема заработает на базе сети общегородских причалов не раньше 2022 года. Сейчас чиновники определяются с маршрутами и остановками. «Это места, которые являются точками притяжения или дают возможность организовать стоянку автобусов», — пояснил Кирилл Поляков. Потребность в новых пирсах пока также изучается. Это могут быть как участки набережных, которые пока не используются и ни за кем не закреплены, так и те, по которым будут истекать договоры аренды. «Пока смотрим маршруты с опорой на городские причалы, которыми оперирует АВТ. Но расширение маршрутной линейки в дальнейшем не исключаем», — подтвердил Сергей Корнеев. В любом случае, новая модель, маршруты и график будут обсуждаться с участниками рынка, их планируется собрать в мае, обещают чиновники.

По словам Кирилла Полякова, власти города думают и о владельцах маломерных судов, которые не занимаются регулярной перевозкой. Они смогут приставать к причалам hop-on hop-off в свободные промежутки времени. Некоторые пирсы, которые не будут использоваться для аква-ситибасов, останутся в свободном доступе. «Мы рассматриваем два разных варианта использования городских причалов — просто для посадки-высадки и для регулярной туристической перевозки», — пояснил он. Потребность в разовых швартовках будет расти за счет водного Uber. В прошлом году работал совместный проект Gett с сервисом по заказу яхт AnyShips. В Смольном знают, что предприниматели набирают контакты владельцев лодок, чтобы работать этим летом. Чиновники хотят в будущем доработать свою систему, чтобы судовладельцы могли получать разрешения на швартовку в режиме реального времени. «Таксист получил заявку от клиента, направил запрос в АВТ, получил подтверждение, сообщил клиенту, что будет на причале в такое-то время», — описывает идею глава комтранса.



Участники рынка неоднозначно отнеслись к инициативе чиновников. Руководитель «Невы Тревел» Юрий Набатов соглашается, что реформа городских причалов назрела. По его словам, изначально они предназначались для частных владельцев катеров. Но по факту ими пользуются небольшие судоходные компании, которые не несут затрат на содержание инфраструктуры и, таким образом, могут демпинговать. Промоутеры таких операторов зазывают туристов на улице и тут же с рук продают билеты, количество которых никак не учитывается, а корабли ходят вне четкого расписания. В итоге туристы лишаются сервиса, а городской бюджет — налогов. Частники все равно вынуждены пользоваться услугами коммерческих причалов. «Конечно, мы не пустим конкурента вставать и продавать билеты, но, если семья подходит на катере, мы разрешаем пришвартоваться, разумеется за деньги. Но ведь городские причалы небесплатны», — говорит Юрий Набатов.

Вывести такой бизнес из тени помогла бы единая система продажи билетов через городские информационно-туристические бюро и оснащение городских пирсов турникетами. По словам главы «Невы Тревел», такая идея обсуждается давно, но все упирается в сложности с финансированием. При этом желание забрать причалы судоходных компаний до добра не доведет. «В Москве все отобрали оставили «Гормосту». В итоге крупнейшая Столичная судоходная компания и другие участники рынка обанкротились. Единственная, кто процветает, это Radisson Cruise, у которой есть свои причалы», — подчеркивает Юрий Набатов.



Экономическая эффективность новой модели вызвала сомнения и у другого судовладельца. Для реализации hop-on hop-off по самому популярному маршруту «канал Грибоедова — Мойка — Фонтанка — Крюков канал» все равно придется кого-то потеснить — свободных участков набережных просто нет. А вот другие маршруты могут оказаться неинтересны бизнесу. «Например, в ЦПКиО в будни никто не поедет, вероятно, он станет дотационным», — считает собеседник «Фонтанки».

В 2017 году Смольный уже собирался сделать причалы общественным достоянием, но отказался от идеи под давлением участников рынка из-за нехватки финансирования на содержание городских причалов, напоминает он.

Сейчас судовладельцы, чьи договоры истекли или истекут в ближайшее время, предложили Смольному включить причалы в перечень объектов, предназначенных для малого и среднего бизнеса, что позволило бы продлевать договоры аренды участков набережных в рамках преференции.

Галина Бояркова, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

