Смольный расширит сеть городских причалов. Число мест для швартовки вырастет в 1,5 раза

Правительство Петербурга намерено увеличить сеть городских причалов. Как следует из проекта распоряжения комитета по транспорту, опубликованного 16 апреля на сайте антикоррупционной экспертизы, на реках и каналах Северной столицы может появиться шесть новых мест для швартовки прогулочных теплоходов. С учетом действующих всего их будет 19.



Новые объекты появятся на Университетской набережной в створе Менделеевской линии, на Приморском проспекте возле Елагина моста, набережной Мартынова, возле Юсуповского дворца, Конюшенного ведомства на Мойке и возле Университета путей сообщения на Фонтанке.