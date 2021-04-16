Смольный расширит сеть городских причалов. Число мест для швартовки вырастет в 1,5 раза

Правительство Петербурга намерено увеличить сеть городских причалов. Как следует из проекта распоряжения комитета по транспорту, опубликованного 16 апреля на сайте антикоррупционной экспертизы, на реках и каналах Северной столицы может появиться шесть новых мест для швартовки прогулочных теплоходов. С учетом действующих всего их будет 19.
Новые объекты появятся на Университетской набережной в створе Менделеевской линии, на Приморском проспекте возле Елагина моста, набережной Мартынова, возле Юсуповского дворца, Конюшенного ведомства на Мойке и возле Университета путей сообщения на Фонтанке.
Швартоваться возле городских причалов имеют право все операторы прогулочных судов, заключившие договоры со Смольным. Но участники жаловались, что мест для швартовки недостаточно. При этом еще несколько десятков участков набережных на самых востребованных участках Смольный сдает коммерческим компаниям, которые распоряжаются ими по своему усмотрению. В 2018 году власти города решили забрать пирсы у бизнеса и сделать их общественными, но идея так и не была реализована.