FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +12
76.98р92.23р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Смольный расширит сеть городских причалов. Число мест для швартовки вырастет в 1,5 раза

На реках и каналах Петербурга появятся шесть новых причалов

Правительство Петербурга намерено увеличить сеть городских причалов. Как следует из проекта распоряжения комитета по транспорту, опубликованного 16 апреля на сайте антикоррупционной экспертизы, на реках и каналах Северной столицы может появиться шесть новых мест для швартовки прогулочных теплоходов. С учетом действующих всего их будет 19.

Новые объекты появятся на Университетской набережной в створе Менделеевской линии, на Приморском проспекте возле Елагина моста, набережной Мартынова, возле Юсуповского дворца, Конюшенного ведомства на Мойке и возле Университета путей сообщения на Фонтанке.

Швартоваться возле городских причалов имеют право все операторы прогулочных судов, заключившие договоры со Смольным. Но участники жаловались, что мест для швартовки недостаточно. При этом еще несколько десятков участков набережных на самых востребованных участках Смольный сдает коммерческим компаниям, которые распоряжаются ими по своему усмотрению. В 2018 году власти города решили забрать пирсы у бизнеса и сделать их общественными, но идея так и не была реализована.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Lou_Mumba
Новое - хорошо забытое старое. Причалы там были.
Не помню только у ПГУПСа/ЛИИЖТа, был или нет.
Восстановили, а записали как новые.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний