Причалы подождут. Речной порт Петербурга пока побудет у Смольного

Передачу трех причалов на проспекте Обуховской Обороны Петербурга ярославской компании приостановил суд. Проигравший процесс Смольный рассчитывает вернуть их в кассации.

Определение о приостановке исполнения постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 марта Арбитражный суд Северо-Западного округа вынес 6 апреля. Теперь комитет имущественных отношений Смольного (КИО) не должен спешить готовить условия приватизации причалов и направлять бывшему арендатору — ярославскому ООО «Анхель» — проект договора их купли-продажи. Это придется сделать только после того, как кассационная инстанция подтвердит позицию апелляции.



В соответствии с ней, напомним, КИО обязан был подготовить документальную часть передачи «Анхелю» причалов не позднее 11 мая. Такое развитие событий очевидно напугало Смольный, в связи с чем управляющее пока причалами подконтрольное комитету по транспорту ГКУ «Агентство внешнего транспорта» (АВТ) и обратилось в суд с ходатайством о приостановлении исполнения неприятного постановления.

Апелляционный суд констатировал победу «Анхеля» над Смольным 11 марта. Он отменил решение первой инстанции, признавшей законной передачу городу трех причалов на проспекте Обуховской Обороны. Их хотел выкупить «Анхель» на правах бывшего арендатора, но Росимущество передало объекты Смольному, который, в свою очередь, передал их в оперативное управление АВТ.

В этом судебном процессе с помощью юридического бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» ярославцам удалось доказать, что Речного порта именно как порта в Петербурге нет. Такой подход юридически «обнулил» основания, по которым Росимущество отдало причалы Смольному.



Суд обвинил в произошедшем сам Смольный, который отдал под жилую застройку территорию, где раньше располагались здания речного вокзала и гостиница, и не позаботился, чтобы земельный участок, где располагаются спорные причалы, имел функциональное назначение «размещение порта».

«Хотите престижное жилье с видом на Неву — пожалуйста, — только не говорите, будто это порт и будто вы имеете право претендовать на него. Закон дал бы вам такое право, если бы вы смогли сохранить порт в виде порта, а теперь любуйтесь на Неву и на причалы, где «Анхель», наверное, сумеет сделать что-то приличное…» — такова суть постановления апелляционного суда, выраженная юридически корректными словами.

«Анхель», готовясь получить причалы, приобрел несколько лет назад три расположенных на территории бывшего Речного порта здания, рыночную стоимость которых эксперт оценил примерно в полмиллиарда рублей.

Сегодня для Смольного победа в кассационном суде — почти последний шанс (дальше только Верховный суд). Вот почему приостановку исполнения постановления проигранной апелляции можно рассматривать как тактическую победу.

