За порт ответишь. Смольный пожаловался в ФНС на тех, кому проиграл в суде

Причалы Речного порта



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Заместитель председателя петербургского Комитета по транспорту Алексей Львов пожаловался в управление Федеральной налоговой службы России по Ярославской области 1 апреля. Из письма чиновника следует, что ярославское ООО «Анхель», арендовавшее с 2014 по 2019 год причалы на проспекте Обуховской обороны в Петербурге, известные горожанам как Речной порт, многократно нарушало налоговое законодательство.

«Комитет по транспорту просит провести проверку в отношении ООО «Анхель» на предмет наличия в действиях ООО «Анхель» и его должностных лиц в период с 2014 года по 2019 год обстоятельств, указывающих на уклонение … от уплаты налогов…», - написано в письме чиновника Алексея Львова.



Речь про 149 статью Налогового кодекса, согласно которой не подлежит налогообложению обслуживание судов в период стоянки в портах. «Анхель» заключал договоры с судовладельцами, обслуживал суда и не платил, по мнению Алексея Львова, НДС. А в 2021 году суд установил: причалы, на которых все происходило, нельзя считать портом - что привело к драматическим последствиям. Смольный вообще лишился этих причалов. Это произошло 12 марта, когда Тринадцатый арбитражный апелляционный суд констатировал победу «Анхеля» над Смольным.

Компания с уставным капиталом 10 000 рублей противостояла межрегиональному управлению Росимущества, Комитету имущественных отношений Петербурга (КИО) и «Агентству внешнего транспорта» (АВТ, подведомственно Комитету по транспорту) - и выиграла.

Суд отменил решение первой инстанции, признавшей законной передачу городу трех причалов на проспекте Обуховской обороны. На преимущественное право их выкупа претендовал «Анхель», но Росимущество передало объекты Смольному, который закрепил их на праве оперативного управления за АВТ. КИО должен теперь подготовить условия приватизации причалов и направить «Анхелю» проект договора купли-продажи.



Длившийся почти 2 года судебный процесс не просто лишил Смольный Речного порта - он сделал это самым обидным образом. С помощью юридического бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» ярославцам удалось доказать, что Речного порта именно как порта в Петербурге вовсе не существует. Причина в действиях самого Смольного, отдавшего под жилую застройку территорию, где раньше располагались здания речного вокзала и гостиница, и не позаботившегося, чтобы земельный участок, где располагаются спорные причалы, имел функциональное назначение «размещение порта».

«Хотите престижное жилье с видом на Неву - пожалуйста - только не говорите, будто это порт, и будто вы имеете право претендовать на него. Закон дал бы вам такое право, если бы вы смоли сохранить порт в виде порта, а теперь любуйтесь на Неву и на причалы, где «Анхель», наверное, сумеет сделать что-то приличное…», - такова суть постановления апелляционного суда, выраженная юридически корректными словами.

«Анхель» добился победы не только путем подписания договора об обслуживании с юридической компанией. Он приобрел еще три расположенных на территории бывшего Речного порта здания (https://47news.ru/articles/183296/), рыночную стоимость которых эксперт оценил примерно в полмиллиарда рублей. Казалось, остается мелочь - дождаться договора купли-продажи причалов и начать работать. Не тут-то было. Смольный показал, что не забывает обид и не сдается просто так.



«Анхелю» придется теперь доказать налоговым инспекторам, законность своей деятельности в Речном порту в тот период времени, когда он арендовал спорные причалы. Он сам же доказал: это не порт. Как же быть с налоговыми льготами, предусмотренными только для порта? Неуспех вернет всё в начальную стадию - только добросовестный арендатор может претендовать на выкуп имущества.

«Это не месть, это козырь, который до последнего момента был в рукаве. Мы не верили, что проиграем суд и не собирались его использовать. Но ловушку поставили, когда спор зашел в совсем неожиданные для нас дебри - мол, петербургский речной порт - не порт. Раз не порт - пусть платят налоги как не в порту. А то бизнесмены пошли больно хитрые…», - сказал автору статьи собеседник из петербургского Комитета по транспорту на условиях анонимности.

Генеральный директор и единственый владелец ООО «Анхель» Андрей Лаверчук от комментариев отказался.

Лев Годованник

Справка:

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Анхель" зарегистрировано в Ярославле в 2014 году. Компания полностью принадлежит своему генеральному директору Андрею Лаверчуку. Кроме того, он является владельцем зарегистрированного в Петербурге ООО "Автовэй" и областного ООО "Ленавиа". Последнее находится в стадии ликвидации.



В июле 2019 года Ъ писал о попытке "Ленавиа" стать инвестором аэропорта Сиверский в Ленинградской области (https://www.kommersant.ru/doc/4018355). Со ссылкой на представителей бизнес-сообщества коллеги из Ъ предположили, что ООО "Анхель" аффилировано с ООО "Конт", специализирующемся на строительстве и обслуживании речной инфраструктуры на внутренних водных путях России. "Конт" связывают с бизнесменом Дмитрием Рябовым.

