Gett причалил в Петербурге. Заменит ли новое водное такси аквабусы?

Пять лет назад канули в Лету аквабусы, за ними водное такси от Uber, и вот создатели очередного сервиса мечтают закупать катера и получать субсидии Смольного. Пока это больше похоже на прогулочный туристический аттракцион, хотя владельцы готовы поспорить.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

9 сентября восемь катеров-такси Gett стали доступны широким массам клиентов в том же самом приложении, где они обычно заказывают наземные таксомоторы. Можно выбрать начальный пункт поездки, в данном случае причал, «такси» нужной вместимости, а дальше непривычно и небюджетно: ждать судна надо от получаса, а за 30 минут движения по воде приготовить минимум три тысячи рублей.

Новое водное такси в Петербурге — совместный проект Gett с сервисом по заказу яхт в один клик AnyShips, который создали миллиардер Аркадий Пекаревский и владелец проката катеров Георгий Кожуховский.



Водное такси работает с 10 часов утра до 01:30 ночи: после того как разведут мосты, малым судам нельзя пересекать акваторию. Клиентам предлагают 150 стартовых причалов по всему городу. Используются как причалы, которые арендуют у города частные компании, так и городские причалы, у которых есть фиксированная стоимость за разовую швартовку. Для оплаты подходов заключен договор с агентством внешнего транспорта.

Минимальная стоимость — от 3000 рублей за катер на шестерых и от 6000 рублей за судно на 12 человек. В обоих случаях включена получасовая поездка. Как отмечают авторы сервиса, за это время, например, можно полностью пройти Мойку. Но вряд ли это ориентир: где-то в городе можно двигаться на глиссирующем режиме, когда судно удерживается благодаря скоростному напору воды, а на других участках лишь медленно ползти на водоизмещающем и пройденное расстояние будет отличаться в разы. Зато конечной точки нет — теоретически можно уплыть хоть до Финляндии, но пока мешают закрытые границы.

Предложить тарификацию как в наземном такси, когда ты заранее знаешь стоимость поездки, не позволили особенности водного транспорта, говорят создатели.



«Он не может парковаться где угодно, как обычный автомобиль. Катер обязательно должен вернуться на свою точку базирования, на базовый причал. Отсюда возникают такие понятия, как «подача» и «перегон», которые тоже требуют затрат на топливо и оплату услуг сотрудников», — пояснил «Фонтанке» CEO AnyShips Георгий Кожуховский.

Владельцы сервиса говорят, что их 3000 рублей за полчаса — рыночная цена, ведь городской ценник за катер начинается от 6 тысяч рублей в час. «Фонтанке» удалось найти самые дешевые предложения за 4–5 тысяч рублей в час за шести-семиместный катер. А четырехместный и вовсе за три. Но это в понедельник — четверг. В пятницу — воскресенье, а также в ночное время стоимость увеличивается.

На линию пока вывели лишь восемь катеров — тестируют спрос. Все они принадлежат петербургским компаниям, которые получат 80% стоимости заказа. Остальное — комиссия. Это сопоставимо с условиями агрегаторов — в столичном регионе в «Яндекс.Такси», например, комиссия от 16% до 20,47%. В Петербурге она не фиксирована и зависит от конкретного партнера.



Ждать прибытия катера из-за небольшого числа судов нужно будет 30 минут. И это интервал только для причалов в центре города. В более отдаленных районах в тестовый период оно может увеличиться. Если услуга вызовет ажиотаж, то создатели обещают скорректировать предложение в зависимости от реальных потребностей города.

В расчете на ажиотаж планов очень много. Компания Anyships планирует покупать новые катера и оформлять на них лицензию для перевозки пассажиров, это позволит сократить время ожидания. Есть и расчет, что городским властям покажется интересным развитие водно-транспортной инфраструктуры и, возможно, удастся договориться с ними о субсидировании, благодаря которому получится существенно снизить цену.

Но на пилотном запуске в сентябре, когда до конца навигации осталось всего ничего, авторы сервиса честно признаются, что даже не ориентируются на прибыль.

«Наша задача — совместно с AnyShips предложить городу не только туристический аттракцион, но и полноценную альтернативу наземному транспорту. По оценкам AnyShips, эта амбициозная цель должна окупиться в ближайшие несколько лет», — считает территориальный представитель Gett в Петербурге Роман Жучков.



Хотя здесь неплохо бы учитывать исторический бэкграунд вопроса. Это не первая попытка создать в Петербурге водное такси и вообще использовать водные артерии города не только для катания туристов и перевозки грузов.

При губернаторстве Валентины Матвиенко правительство города запустило регулярную линию аквабусов между Петербургом и Кронштадтом, а в 2010 году появились две внутригородские — от ЦПКиО до Арсенальной набережной и от гостиницы «Москва» до Медного всадника. В эпоху расцвета проекта в 2011–2012 годах в городе работали четыре линии, а размер субсидии от Смольного перевозчикам составил 130 млн рублей.

В первый год работы аквабусы перевезли более 123 тысяч человек, во второй количество пассажиров увеличилось в 2,8 раза. Но в 2012 году стоимость проезда увеличилась вдвое — с 50 до 100 рублей, и пассажиропоток резко снизился. А в 2015-м одна поездка стоила уже 200 рублей в будни и 300–382 рубля в выходные. Пассажиропоток начал падать. Кроме того, интервал движения составлял от 21 до 49 минут, из-за чего на конечных станциях были очереди, а на промежуточных на борт было не подняться. А интервал работы был неудобным: с 9 до 21 часа, из-за чего на работу большинству петербуржцев на аквабусах было не уплыть.



Уже при Георгии Полтавченко проект все чаще начали критиковать за то, что на аквабусах за бюджетный счет в основном ездят туристы, поэтому постепенно шло сокращение городского финансирования. Начались и конфликты с перевозчиками, которые были недовольны как размером бюджетных компенсаций, так и порядком их начисления. В итоге в 2013 году работала уже только одна «Приморская» линия. А в 2015 году не стало и её.

В 2015 году Uber запустил свое водное такси. Но принимали пассажиров только шесть причалов: у Петропавловской крепости, на Арсенальной набережной, на Университетской набережной, у памятника Медный всадник, на Дворцовой набережной и у Летнего сада. Подача катера стоила 300 рублей. За каждую минуту поездки дополнительно нужно было платить полтинник. Поэтому путешествие длиной в 25 минут и 3,5 километра по Неве стоило около 1550 рублей. Для заказа катера необходимо было находиться в 400 метрах от причала и воспользоваться приложением Uber. Все это было похоже на то, как сервис работает с водителями обычных такси, но в итоге проект оказался просто акцией и не получил развития.



В Gett говорят, что учли ошибки конкурентов.

«Uber не учитывал все нюансы работы водного транспорта в Санкт-Петербурге. Компания попыталась назначить свои тарифы и выстроить работу с катерами по модели обычного такси. Но водный транспорт — это особый мир, где работают другие правила. Чтобы добиться успеха в этой отрасли, необходимо договариваться с судовладельцами о выгодных условиях, а не демпинговать, как это делал Uber», — резюмировал Роман Жучков.

Выводы об успешности проекта Gett можно будет сделать после закрытия сезона на реках и каналах. В прошлом году навигация завершилась 15 ноября, за год до этого — 30-го. Но если посчитать, то 8 катеров, которые будут делать по десять поездок в день каждый, могут зарабатывать по 240 тысяч рублей в день, или 7,2 млн рублей в месяц. За сентябрь, октябрь и, если повезет, полный ноябрь — это 21,6 млн рублей. Из них сервис получит 20% — 4,32 млн. Но это в идеальных условиях. Как будет на самом деле — покажет время.



Нужен ли в Петербурге водный транспорт? Да, имея столько воды, глупо этим не пользоваться. Нет, это чисто туристическая история, а не средство передвижения.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

