Доктор биологических наук расскажет, как преодолеть постковидную депрессию

Пандемия дала материал для исследований не только вирусологам, но и тем, кто изучает воздействие стресса на организм. Насколько продвинулись в этом ученые, 6 апреля расскажет в лектории Новой Голландии замдиректора по науке Института физиологии им. И. П. Павлова РАН. Бесплатно, 18+

В быту мы называем стрессом переживания неудач в личной жизни, аврал на работе и прочие психологические неурядицы, драмы и трагедии. Но, вообще-то, и обливание холодной водой по утрам для закаливания — стресс, и недосып — стресс, и любая болезнь — стресс для организма. В 1930 годах ученый Ганс Селье взял термин «стресс» из физики, где это понятие означает «напряжение». Примечательно, что изначально Селье описал стресс как общий адаптационный синдром — то есть это попытка организма приспособиться к новым условиям. Неслучайно в стрессовой ситуации могут пробудиться потрясающие физические силы или обостриться ум. Селье говорил, что совершенно избавиться от стресса — подобно смерти. Но когда «адаптационный синдром» переходит в губительную стадию и доводит до инфарктов и инсультов? И почему в период самоизоляции дисциплинированное пребывание дома на диване в компании телевизора — тоже стресс, и совсем не положительный?

О том, каким бывает стресс, что такое стрессоры, как изменилось понимание стресса со времен Селье и как преодолеть постковидную депрессию, расскажет заведующий лабораторией регуляции функций нейронов мозга, научный руководитель Отдела физиологии и патологии высшей нервной деятельности Елена Рыбникова.



Лекция «Стресс. Надо ли с ним бороться?» состоится 6 апреля в лектории Новой Голландии, но будет и прямая трансляция на YouTube-канале «Новой Голландии».



Александра Шеромова

