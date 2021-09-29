Вы можете даже не понимать, что с вами не так, а это — постковидный синдром

Как рассказал радио Sputnik в интервью, опубликованном 29 сентября, врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов, такие симптомы ощущают многие пациенты, даже если болели COVID-19 легко. Продолжительность постковидного синдрома ещё не изучена как следует. «В основном он течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше», — поясняет врач.

Слабость, ухудшение памяти и головные боли иногда начинают беспокоить человека, переболевшего коронавирусом, через какое-то время после выздоровления. Врачи считают, что так проявляется постковидный синдром.

При синдроме выделяется два основных варианта развития событий. «Первое — это обострение уже имеющихся хронических заболеваний, про которые человек мог уже забыть. Второе — могут появляться с нуля какие-то патологии, которых раньше не было, причем отдельно от симптомов постковида», — предупреждает Водовозов.



Помочь в этой ситуации может прививка. Медики выявили связь между вакцинацией от коронавируса и длительностью постковидного синдрома: после прививки состояние пациента улучшается быстрее.



«Есть статистика, что когда человек переболел COVID-19, а потом прививается, то либо уменьшаются проявления постковида, либо уходят совсем. Пока что это не подтверждено в масштабных исследованиях, но информация накапливается по всему миру. Если это так, то это было бы дополнительным аргументом в пользу вакцинации переболевших», — отмечает терапевт.



«Фонтанка» не раз писала о постковидном синдроме. Он наблюдается у каждого пятого переболевшего. Среди симптомов может быть даже выпадение волос.

