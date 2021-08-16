Роспотребнадзор рассказал, сколько может длиться постковидный синдром

Около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой. Об этом 16 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарову.



По словам специалиста, при легком течении болезни пациенты выздоравливают примерно через две недели, а при среднетяжелом и тяжелом заболевание может длиться до шести недель. При этом даже после выздоровления симптоматика может сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев.

