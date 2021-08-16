Роспотребнадзор рассказал, сколько может длиться постковидный синдром

Около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой. Об этом 16 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарову.
По словам специалиста, при легком течении болезни пациенты выздоравливают примерно через две недели, а при среднетяжелом и тяжелом заболевание может длиться до шести недель. При этом даже после выздоровления симптоматика может сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев.
Омарова пояснила, что в большинстве случаев постковидный синдром проходит в течение полугода. Она отметила, что с осложнениями могут столкнуться даже пациенты, которые перенесли инфекцию в легкой форме.
«Реабилитация после ковида нужна всем. И важно приступать к ней как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в легких. Особенно эта рекомендация актуальна для лиц с обширным поражением легких и находившихся на ИВЛ», — сказала Омарова.
Ранее о последствиях COVID-19 «Фонтанке» рассказал врач-пульмонолог Алексей Кривоногов. Специалист заявил, что тяжелее всего постковидный синдром переносят женщины, пожилые люди, пациенты с лишним весом и хроническими заболеваниями.