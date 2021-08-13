Как понять, что вы в группе риска после ковида: о чём говорит повышение температуры и другие симптомы

По данным международных исследований, постковидный синдром встречается у 10–20% пациентов, перенесших инфекцию. Жалобы и беспокойство могут сохраняться на протяжении нескольких недель или месяцев.
О последствиях СОVID-19 и о том, на какие изменения в собственном здоровье нужно обратить внимание после болезни, нам рассказал руководитель мультидисциплинарной бригады врачей Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции, врач-пульмонолог «Новой больницы» Алексей Кривоногов.
— Сейчас специалистами используется собирательный термин «длительный COVID». Он подразумевает, что определенные симптомы у человека сохраняются через длительный промежуток времени после вирусологического выздоровления SARS-CoV-2, — говорит Алексей Кривоногов.
По словам медика, симптомы могут сохраняться непрерывно или рецидивировать, среди них могут появляться новые. Главное — человек должен находиться под наблюдением врачей, потому что сам он может неверно интерпретировать происходящие с ним изменения или вовремя их не заметить.
Когда начинается постковидный синдром
Сегодня врачи всего мира относят все симптомы
— Только лишь вирусологическое выздоровление не является маркером, который говорит о выздоровлении пациента, — объясняет пульмонолог. — Острая фаза инфекции и отдаленные реакции, которые связаны с
Продолжающийся симптоматический COVID-19 — это то, что происходит с перенесшим инфекцию человеком на 4–12-й неделе от начала заболевания. Но только в том случае, когда патологические признаки не могут быть объяснены другими причинами, ведь болезни могут появиться у любого человека как до заражения вирусом, так и после этого.
О постковидном синдроме говорят, если симптомы, которые беспокоили больного во время острой фазы или появились после нее, продолжаются 12 и более недель.
- Проявления постковидного синдрома очень разнообразны. Это усталость, забывчивость, депрессия, головная боль, боли в грудной клетке, потеря обоняния, стойкий кашель, одышка, учащенное сердцебиение, боли в мышцах, сыпь, боли в животе и нарушения стула в виде диареи. Редко — рецидивирующая лихорадка. Всё это говорит о последствиях системного воздействия вируса на организм человека.
- Причина появления этих симптомов — непосредственное нарушение работы органов или нервной системы, в первую очередь вегетативной, которая отвечает за работу внутренних органов и терморегуляцию.
- Частота, с которой проявления постковидного синдрома беспокоят пациентов, снижается с 4-й до 12-й недели от начала заболевания. Самыми частыми жалобами в этот промежуток являются патологическая усталость и респираторные симптомы — нарушения обоняния, кашель и одышка.
У кого чаще развивается постковидный синдром
Врачи выделили группу риска, у которой постковидные изменения бывают тяжелее и проходят дольше. В число факторов риска входят:
- пожилой возраст;
- ожирение или избыточный вес;
- женский пол;
- наличие астмы или других сопутствующих заболеваний;
- развитие множественных симптомов COVID-19 в острой фазе инфекции;
- отсутствие положительного результата на коронавирус (пациенты не получили своевременного лечения и наблюдения).
Какой врач должен вести пациента после
Список врачей может быть очень длинным из-за множества проявлений постковидного синдрома. Инфекция повышает риск развития болезней сердца и сосудов, легких, кожи и суставов, нервной системы и даже психиатрических заболеваний.
— Оптимально, когда первичный прием при появлении признаков постковидного синдрома проводят терапевт и пульмонолог, — говорит Алексей Кривоногов. — Они определяются с дальнейшей тактикой ведения пациента и необходимыми исследованиями. При необходимости проводится медицинский консилиум, на котором мы принимаем решение, как будет обследоваться и лечиться пациент — стационарно или амбулаторно. Непосредственно лечением может заниматься специалист мультидисциплинарной бригады, в которую входят терапевт, пульмонолог, невролог, кардиолог, гастроэнтеролог, ревматолог, лор-врач и клинический психолог.
После выписки пациент в любом случае должен получить рекомендации по диспансерному наблюдению, образу жизни и вакцинации — от пневмококковой инфекции, сезонного гриппа, новой коронавирусной инфекции
Почему нельзя себя жалеть после перенесенного
— Несмотря на обилие клинических проявлений, постковидный синдром в подавляющем большинстве случаев успешно лечится, — объясняет медик. — При этом есть одна серьезная проблема: люди, отмечая даже небольшое недомогание, начинают себя ограничивать в физической активности. В результате толерантность (устойчивость. — Прим. ред.) к физической нагрузке у них снижается еще больше.
Реабилитация, которая начинается еще в отделении реанимации, должна продолжаться и после выписки. То же самое касается и пациентов, которые перенесли инфекцию в легкой или среднетяжелой форме. Всем им очень важно двигаться — это способствует нормализации дыхательной активности легких и восстановлению мышечного тонуса.
Почему после ковида повышается температура
— Скачкообразное или постоянное повышение температуры до субфебрильного уровня (до
При этом наш эксперт отмечает, что стойкий рост температуры выше
Первая — это различные бактериальные осложнения, от пневмонии до других возможных инфекций.
Вторая — развитие миокардита (воспаления сердечной мышцы), который также может проявлять себя слабостью, потливостью, сердцебиением или «перебоями» в работе сердца. Этот диагноз требует серьезного обследования и лечения у кардиолога.
Третья — это обострения имевшихся ранее заболеваний. В их числе — воспаление почек (например, пиелонефрит), болезни суставов, аутоиммунные заболевания
Поэтому списывать длительную лихорадку только на ковид неверно. Тем более неправильно самостоятельно назначать себе дополнительные курсы антибиотиков и бесконтрольно принимать противовоспалительные препараты. Всё это может замаскировать симптомы болезни и затруднить диагностику.