Как понять, что вы в группе риска после ковида: о чём говорит повышение температуры и другие симптомы

После ковида нужно максимально защитить бронхолегочную систему Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







По данным международных исследований, постковидный синдром встречается у 10–20% пациентов, перенесших инфекцию. Жалобы и беспокойство могут сохраняться на протяжении нескольких недель или месяцев.

О последствиях СОVID-19 и о том, на какие изменения в собственном здоровье нужно обратить внимание после болезни, нам рассказал руководитель мультидисциплинарной бригады врачей Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции, врач-пульмонолог «Новой больницы» Алексей Кривоногов.



— Сейчас специалистами используется собирательный термин «длительный COVID». Он подразумевает, что определенные симптомы у человека сохраняются через длительный промежуток времени после вирусологического выздоровления SARS-CoV-2, — говорит Алексей Кривоногов.

По словам медика, симптомы могут сохраняться непрерывно или рецидивировать, среди них могут появляться новые. Главное — человек должен находиться под наблюдением врачей, потому что сам он может неверно интерпретировать происходящие с ним изменения или вовремя их не заметить.

Когда начинается постковидный синдром

Сегодня врачи всего мира относят все симптомы COVID-19 в первые четыре недели заболевания к острой фазе коронавирусной инфекции.

— Только лишь вирусологическое выздоровление не является маркером, который говорит о выздоровлении пациента, — объясняет пульмонолог. — Острая фаза инфекции и отдаленные реакции, которые связаны с COVID-19 (в первую очередь это поражение легких, сердца и тромбоэмболические осложнения), могут продолжаться и после того, как ПЦР-тесты станут отрицательными. Подъем температуры у пациента на второй-третьей неделе болезни может говорить, например, об увеличении зоны поражения легких. Это еще не постковидный синдром, а острая фаза, которую нужно соответствующим образом лечить.



Продолжающийся симптоматический COVID-19 — это то, что происходит с перенесшим инфекцию человеком на 4–12-й неделе от начала заболевания. Но только в том случае, когда патологические признаки не могут быть объяснены другими причинами, ведь болезни могут появиться у любого человека как до заражения вирусом, так и после этого.

О постковидном синдроме говорят, если симптомы, которые беспокоили больного во время острой фазы или появились после нее, продолжаются 12 и более недель.

Проявления постковидного синдрома очень разнообразны. Это усталость, забывчивость, депрессия, головная боль, боли в грудной клетке, потеря обоняния, стойкий кашель, одышка, учащенное сердцебиение, боли в мышцах, сыпь, боли в животе и нарушения стула в виде диареи. Редко — рецидивирующая лихорадка. Всё это говорит о последствиях системного воздействия вируса на организм человека.

Причина появления этих симптомов — непосредственное нарушение работы органов или нервной системы, в первую очередь вегетативной, которая отвечает за работу внутренних органов и терморегуляцию.

Частота, с которой проявления постковидного синдрома беспокоят пациентов, снижается с 4-й до 12-й недели от начала заболевания. Самыми частыми жалобами в этот промежуток являются патологическая усталость и респираторные симптомы — нарушения обоняния, кашель и одышка.

Алексей Кривоногов руководит мультидисциплинарной бригадой врачей Фото: МО «Новая больница» Поделиться Поделиться







У кого чаще развивается постковидный синдром

Врачи выделили группу риска, у которой постковидные изменения бывают тяжелее и проходят дольше. В число факторов риска входят:

пожилой возраст;

ожирение или избыточный вес;

женский пол;

наличие астмы или других сопутствующих заболеваний;

развитие множественных симптомов COVID-19 в острой фазе инфекции;

отсутствие положительного результата на коронавирус (пациенты не получили своевременного лечения и наблюдения).

Какой врач должен вести пациента после COVID-19

Список врачей может быть очень длинным из-за множества проявлений постковидного синдрома. Инфекция повышает риск развития болезней сердца и сосудов, легких, кожи и суставов, нервной системы и даже психиатрических заболеваний.

— Оптимально, когда первичный прием при появлении признаков постковидного синдрома проводят терапевт и пульмонолог, — говорит Алексей Кривоногов. — Они определяются с дальнейшей тактикой ведения пациента и необходимыми исследованиями. При необходимости проводится медицинский консилиум, на котором мы принимаем решение, как будет обследоваться и лечиться пациент — стационарно или амбулаторно. Непосредственно лечением может заниматься специалист мультидисциплинарной бригады, в которую входят терапевт, пульмонолог, невролог, кардиолог, гастроэнтеролог, ревматолог, лор-врач и клинический психолог.



После выписки пациент в любом случае должен получить рекомендации по диспансерному наблюдению, образу жизни и вакцинации — от пневмококковой инфекции, сезонного гриппа, новой коронавирусной инфекции и т. д . Важно понимать, что «заинтересованность» легочной ткани в постковидном периоде сохраняется на значительное время. Ей требуется восстановление, поэтому нужно максимально защитить бронхолегочную систему пациента.



У роста температуры после COVID-19 могут быть разные причины Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







Почему нельзя себя жалеть после перенесенного COVID-19

— Несмотря на обилие клинических проявлений, постковидный синдром в подавляющем большинстве случаев успешно лечится, — объясняет медик. — При этом есть одна серьезная проблема: люди, отмечая даже небольшое недомогание, начинают себя ограничивать в физической активности. В результате толерантность (устойчивость. — Прим. ред.) к физической нагрузке у них снижается еще больше.

Реабилитация, которая начинается еще в отделении реанимации, должна продолжаться и после выписки. То же самое касается и пациентов, которые перенесли инфекцию в легкой или среднетяжелой форме. Всем им очень важно двигаться — это способствует нормализации дыхательной активности легких и восстановлению мышечного тонуса.



Почему после ковида повышается температура

— Скачкообразное или постоянное повышение температуры до субфебрильного уровня (до 37,5 °C . — Прим. ред.) в течение одной-двух недель после острой фазы новой коронавирусной инфекции может быть не связано с поражением легких или воспалительными процессами в других органах, — говорит Алексей Кривоногов. — Такой подъем температуры может говорить о нарушении работы вегетативной нервной системы.

При этом наш эксперт отмечает, что стойкий рост температуры выше 38 °C после COVID-19 может быть вызван более серьезными причинами.

Первая — это различные бактериальные осложнения, от пневмонии до других возможных инфекций.

Вторая — развитие миокардита (воспаления сердечной мышцы), который также может проявлять себя слабостью, потливостью, сердцебиением или «перебоями» в работе сердца. Этот диагноз требует серьезного обследования и лечения у кардиолога.

Третья — это обострения имевшихся ранее заболеваний. В их числе — воспаление почек (например, пиелонефрит), болезни суставов, аутоиммунные заболевания и т. д .



Поэтому списывать длительную лихорадку только на ковид неверно. Тем более неправильно самостоятельно назначать себе дополнительные курсы антибиотиков и бесконтрольно принимать противовоспалительные препараты. Всё это может замаскировать симптомы болезни и затруднить диагностику.