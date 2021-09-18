«Постковидный синдром — у каждого пятого»: что проверить и какие анализы важно сдать после коронавируса

Многое о последствиях коронавируса можно узнать, сдав кровь из вены Фото: Мария Тищенко / NGS.RU Поделиться Поделиться







Многие люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, поняли, что выздороветь и посидеть в изоляции — это не всегда победа, потому что COVID-19 влечет за собой серьезные последствия для организма. У кого-то не возвращается долгое время обоняние, кто-то мучается с кашлем и одышкой, у кого-то выпадают волосы. И пациенты тратят деньги на лечение ЖКТ и других систем организма. А как проверить, на что именно повлиял ковид? Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, какие анализы можно сдать, чтобы выяснить, всё ли в порядке со здоровьем после перенесенного заболевания. И о чем говорит каждый из этих анализов.



Какими бывают последствия ковида

— В самом начале пандемии у врачей была одна задача — спасать жизни людей, облегчать страдания. Но по прошествии времени мы стали обращать внимание, что нужно разрабатывать стратегию не только в разгар заболевания, но и меры воздействия на постковидный синдром. Это последствие коронавируса, которое может сохраняться, по последним данным, от 12 недель до одного года и проявляется как комплекс симптомов. На сегодняшний день постковидный синдром уже внесен в МКБ-10 и выявляется у каждого пятого пациента, независимо от степени тяжести перенесенного заболевания, — говорит Татьяна Овсянникова, доктор медицинских наук.

Елена Обут также отмечает, что острый COVID-19 — это четыре недели с момента заболевания, но есть понятие «продолжающийся симптоматический COVID-19» — это когда какие-либо клинические проявления сохраняются с 4-й по 12-ю неделю от момента заболевания. В этот период показано обследование, чтобы определиться, где произошли сбои в организме, и более эффективно назначить лечение. А постковидный синдром, по ее словам, — это когда клинические проявления сохраняются более 12 недель с момента заболевания.



— Новая коронавирусная инфекция является не только острой респираторной инфекцией, но и системным вирусным заболеванием с полиорганным поражением — сердца, печени, почек, щитовидной железы, кишечника, клеток головного мозга, периферической нервной системы и так далее. Вирус SARS-CoV-2 проникает в клетку-хозяина с помощью взаимодействия своего S-белка и мембранного белка ACE2 человека. Рецептор ACE2 широко распространен в клетках сердца, поджелудочной железы, эпителия кишки, почек, в эндотелиях кровеносных сосудов, в эпителиальных клетках, выстилающих желчные протоки (холангиоциты) и так далее, поэтому заражение коронавирусом приводит к системному повреждению организма человека, — говорит Елена Обут.

О том, насколько поражены легкие, пациенты узнают, делая КТ органов грудной клетки Фото: Мария Тищенко / NGS.RU Поделиться Поделиться







Больше всего от коронавируса страдает дыхательная система, в частности легкие.

К симптомам постковидного синдрома относятся: одышка, слабость, неприятные ощущения за грудиной, боли в мышцах и суставах, головные боли, изменение запаха и вкуса, резкие перепады давления, учащенное сердцебиение, головокружение, субфебрильная температура или ее перепады, расстройства ЖКТ, сосудистые проявления на коже, выпадение волос, нарушения менструального цикла у женщин, когнитивные нарушения — тревога, панические атаки, дезориентация.



Терапевт и гематолог клинического госпиталя «Авиценна» Диана Ким также отмечает, что перенесенная коронавирусная инфекция и терапия, которая проводится при этом заболевании, могут иметь серьезные последствия:

— Нарушения и повреждения могут коснуться практически всех органов и систем организма. Это обусловлено тропностью (свойство отдельных вирусов поражать преимущественно те или иные органы и ткани. — Прим. ред.) вируса практически ко всем органам и тканям: печени, почкам, сердечно-сосудистой системе, слизистой кишечника, эндотелию сосудов, мышцам, сухожилиям, синовиальной ткани, щитовидной железы и, конечно, к нервной ткани. С тропностью и повреждающим действием вируса связан перечень обязательных обследований после перенесённой новой коронавирусной инфекции.

Именно поэтому врачи рекомендуют отслеживать определенные показатели крови, чтобы знать, какая система организма дает сбой. Специалисты напоминают, что всё обсуждается индивидуально с врачом: каждому пациенту нужен свой перечень анализов, но выделили общие рекомендации.



Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков говорит, что есть анализы, которые не привязаны к тяжести состояния, поскольку проблемы поражения печени, почек или склонность к тромбозу после COVID-19 могут быть и у тех, кто переболел в легкой форме:

— Необходимо понимать, что после перенесенного заболевания симптоматика может быть самой разнообразной, поскольку одной из главных мишеней вируса являются клетки эндотелия (внутренней выстилки сосудов). Повреждение внутренней сосудистой оболочки ведет к усилению тромбообразования. Поскольку сосуды есть во всех органах, то тромбы могут образоваться где угодно — соответственно, в любом органе могут возникнуть сосудистые нарушения и появиться симптоматика. У многих пациентов одновременно может встречаться более 10 симптомов поражения. Но можно выделить некие общие закономерности.

Врачи рекомендуют сдавать анализы на четвертую-шестую неделю после перенесенного заболевания Фото: Мария Тищенко / NGS.RU Поделиться Поделиться







Какие анализы можно сдать

Напоминаем, что интерпретировать результаты анализов должен врач.

К базовому набору многие врачи относят общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические показатели, такие как СРБ, АЛТ, АСТ, ГГТ, мочевина, креатинин, Д-димер. Но расскажем о каждом подробнее.



— При общем анализе крови (ОАК) оценивается наличие воспалительной реакции либо, наоборот, угнетение лейкоцитарного ростка — высокое или низкое значение лейкоцитов. Показатели «красной» крови — анемия либо, наоборот, сгущение крови, количество тромбоцитов. При общем анализе мочи отслеживаются воспалительные изменения в мочевой системе, показатели фильтрации, маркеры различной почечной и внепочечной патологии, — объясняет Андрей Поздняков.

Общий анализ крови делается еще и с развернутой лейкоцитарной формулой, а общий анализ мочи — с микроскопией осадка: если есть белок в моче, то страдает структура почки, повышенные лейкоциты — признаки воспалительного процесса.

С-реактивный белок (СРБ) — маркер воспаления. Часто он повышен у пациентов с COVID-19, особенно со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания. Длительное сохранение повышенного СРБ при подозрении на лонг-ковид чаще всего говорит о наличии воспалительного процесса в организме, вызванного активацией бактериальной флоры. Ее нужно обнаружить и назначить адекватную терапию — чаще антимикробную. Возможны и другие причины повышения СРБ после перенесенного ковида, например, дебют аутоиммунной патологии.



АЛТ, АСТ — биохимические показатели, с помощью которых оценивается наличие или отсутствие патологических процессов в печени: воспаления, застоя желчи — холестаза. Печень — один из наиболее часто поражаемых органов при COVID-19, поэтому мониторинг ее состояния обязателен для всех пациентов с длительно сохраняющимися симптомами и подозрением на лонг-ковид. Кроме того, состояние этого органа показывает билирубин.

У разных анализов есть свои особенности подготовки перед сдачей — их можно уточнять в клиниках, лабораториях Фото: Мария Тищенко / NGS.RU Поделиться Поделиться







— Один из распространенных симптомов у пациентов, указывающий на проблемы с печенью после ковида, — это желтушность кожи и склер (белочная оболочка глаза). Желтуха развивается в результате скопления в крови и тканях организма билирубина. АСТ и АЛТ — это внутриклеточные ферменты, поэтому повышение их в крови говорит о разрушении клеток печени. Течение и исход COVID-19 тесно связаны с частотой и степенью поражения печени. Печень — один из самых важных органов человеческого организма, обладающий большим разнообразием функций. Она участвует в поддержании постоянства внутренней среды организма, регулирует обмен веществ, выделяет желчь, необходимую для пищеварения, является биологическим фильтром, очищающим кровь от токсинов и вредных веществ, участвует в обмене витаминов и микроэлементов, — объясняет терапевт центра семейной медицины «Здравица» Елена Обут.

Креатинин и мочевина — биохимические маркеры почечной патологии, также необходимы для всех пациентов, поскольку почки тоже часто страдают при COVID-19 и после лекарственной терапии. Почки — главный выделительный орган человеческого организма, очищающий кровь. Они участвуют в обмене углеводов и белков, в образовании биологически активных веществ, в регуляции артериального давления и так далее. При ковиде на любой из стадий болезни может развиться острое повреждение почек. Это один из основных факторов риска смертности.

Почки можно проверить также с помощью сдачи калия, натрия, хлора. У пациентов с тяжелым течением COVID-19 может отмечаться гипокалиемия (снижение калия), гипонатриемия (снижение натрия) в крови. Особенно опасна выраженная гипокалиемия — пониженный уровень калия в крови человека может увеличить риск нарушения сердечного ритма, который в результате может привести к остановке сердца. Симптомы электролитных нарушений включают в себя судороги, мышечные боли, усталость и слабость.

— Д-димер — наиболее чувствительный показатель нарушения в системе свертывания крови (гемостаза). Поскольку SARS-CoV-2 — это вирус, поражающий эндотелий, то процесс патологического тромбообразования является одним из самых часто встречающихся при данном заболевании. Важно вовремя оценить наличие склонности организма к патологическому возникновению тромбов и при ее выявлении назначить соответствующую антикоагулянтную (противосвертывающую) терапию, — акцентирует внимание Андрей Поздняков.

Ферритин — маркер воспаления и степени тяжести перенесенной инфекции, также по нему можно оценить запасы железа в организме. При недостатке железа восстановление протекает более длительно. Воспаление показывает еще и повышенный фибриноген.

— Можно сделать еще коагулограмму (ряд показателей, включая фибриноген) — это оценка свертываемости крови и риска тромбообразования, особенно, если до COVID-19 были проблемы со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. И сдать КФК-МВ (креатинкиназа МВ) — оценка состояния миокарда — сердечной мышцы. Особенно важно, если человек перенес пневмонию или у него были проблемы с сердцем до инфекции. Витамин Д, потому что его недостаток приводит к более длительному выздоровлению после COVID-19. И лактат — маркер гипоксии (недостатка кислорода в организме). Важный анализ для прогноза восстановления. Если этот параметр изменен, то другие анализы подобного комплекса помогут определить причину, — перечисляет Дмитрий Денисов, медицинский директор лабораторной службы «Хеликс».

ЛДГ (лактатдегидрогеназа) — клеточный фермент, повышение которого говорит о разрушении клеток как скелетной мускулатуры, так и сердечной мышцы.

Глюкоза сыворотки крови. Уровень сахара нужно проверять, потому что у людей с генетической предрасположенностью на фоне ковида может запуститься сахарный диабет.

Многие клиники сейчас запускают акции с подобными комплексными исследованиями крови после перенесенного ковида Фото: Мария Тищенко / NGS.RU Поделиться Поделиться







Холестериновый спектр (или липидный, включающий разные показатели) — повышенный холестерин говорит о том, что формируется атеросклероз сосудов, а это усугубляет ситуацию во время и после перенесенной коронавирусной инфекции.

— Альбумин — это белок, вырабатываемый в печени и обнаруживаемый в крови. У людей с низким уровнем альбумина могут быть проблемы с печенью и почками. Он наблюдается у пациентов с недоеданием, тяжелой инфекцией, заболеваниями щитовидной железы и воспалительными заболеваниями кишечника. Гипоальбуминемия (низкий уровень альбумина) связана с повышенным уровнем Д-димера и повышенным риском тромбоза артерий и вен. Более низкие уровни альбумина были связаны с худшими исходами у пациентов с COVID-19. Этот белок может быть важен из-за его связи с тяжестью заболевания и смертностью у пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, — комментирует Елена Обут.

Ковид может привести к воспалению и разрушению клеток щитовидной железы, поэтому важно контролировать ее по анализу крови на гормоны — ТТГ.



Когда лучше сдавать анализы

Андрей Поздняков отмечает, что сдавать анализы нужно, когда прошло более 4–6 недель с момента появления симптомов COVID-19, но нет улучшения состояния, возник рецидив или появились новые симптомы.



Диана Ким тоже советует сдавать анализы через месяц после перенесенного заболевания, а через три месяца сдать их повторно, так как могут быть отсроченные эффекты, которые проверяются через некоторое время:

— В обязательном порядке надо сделать УЗИ щитовидной железы, УЗИ брюшной полости, почек и сдать общий анализ мочи.