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«Люди обращаются в соцсети, а не к медикам». Минздрав попросили официально признать постковидный синдром

Переболевшие рассказали Минздраву о последствиях «длительного ковида»

Полторы тысячи человек, перенесшие COVID-19, попросили министерство здравоохранения РФ разработать правила помощи пациентам с постковидным синдромом

«Большинство врачей о нем [постковидном синдроме] до сих пор не подозревают, жалобы пациентов игнорируются, а в медицинские карты записываются иные, сходные по симптоматике диагнозы. Люди вынуждены обращаться за помощью в соцсети, а не к медикам, у которых нет стандарта по лечению таких пациентов», - 2 июня «Коммерсантъ» текст петиции, направленной в Минздрав.

Автор инициативы, которую подписало уже 1,5 тысячи человек, Юлия Власенко рассказал, что болела коронавирусом в апреле прошлого года, однако до сих пор ощущает последствия в виде отсутствия обоняния и проблем с центральной нервной системой. Она настаивает, что постковидный синдром - это массовая проблема, поэтому и нужен единый стандарт лечения.

В других странах уже официально введены термины «Post-COVID-19 syndrome» (постковидный синдром) и «Long COVID» (длинный ковид), а болезнь также внесена в международную классификацию.

Подробнее о постковидном синдроме в Петербурге читайте в материале издания «Доктор Питер».

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