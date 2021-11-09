Врач перечислил опасные признаки постковидного синдрома у детей

Дети, как и взрослые, стали болеть коронавирусом чаще и тяжелее. При этом неприятные последствия могут проявиться через некоторое время после выздоровления. Об этом рассказывает врач-инфекционист Андрей Поздняков.
«Самое грозное последствие недавно перенесенного COVID-19 у детей — мультисистемный воспалительный синдром (МВС). К счастью, он встречается нечасто. Вероятнее всего, МВС у детей — это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющегося не во время, а через 1–4 недели после перенесенного заболевания», — цитирует 9 ноября РИА Новости Позднякова.
По его словам, вероятная причина его развития — гипериммунная реакция организма на вирус, только не быстрая, как у взрослых, а отсроченная по времени. Синдром проявляется температурой выше 38,5 градуса, которую трудно сбить жаропонижающими средствами, интоксикацией, сыпью. Для детей характерна астеническая и неврологическая симптоматика: нарушения сна, изменение настроения, усталость, тревожность, утомляемость. Кроме того, возможен конъюнктивит, воспаление каймы губ, изменения на слизистых оболочках рта, увеличение лимфоузлов, желудочно-кишечные расстройства, снижение артериального давления вплоть до шока, нарушение работы сердца.
Постковидный синдром у детей встречается реже, чем у взрослых. «Специфического лечения постковидных состояний ни у детей, ни у взрослых не существует. Для детей наиболее актуальным является упорядочивание режима дня с достаточным сном, соблюдение полноценного режима питания, правильного по составу, курсы витаминов. Медикаментозная терапия подключается индивидуально, при наличии показаний для нее», — заключил врач.