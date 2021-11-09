Врач перечислил опасные признаки постковидного синдрома у детей

Дети, как и взрослые, стали болеть коронавирусом чаще и тяжелее. При этом неприятные последствия могут проявиться через некоторое время после выздоровления. Об этом рассказывает врач-инфекционист Андрей Поздняков.



«Самое грозное последствие недавно перенесенного COVID-19 у детей — мультисистемный воспалительный синдром (МВС). К счастью, он встречается нечасто. Вероятнее всего, МВС у детей — это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющегося не во время, а через 1–4 недели после перенесенного заболевания», — цитирует 9 ноября РИА Новости Позднякова.

