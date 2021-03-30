Голливудская актриса заявила, что она и ее сестра в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны деда по материнской линии. Об этом она рассказала в новой автобиографической книге The Beauty of Living Twice («Красота жизни дважды»), которая вышла в продажу в США 30 марта.
В интервью The New York Times 64-летняя Стоун заявила, что решилась на это признание после разговора с сестрой Келли. Когда они сообщили об этом матери, та сначала была против рассказа о темной стороне их семьи, но вместе сестрам удалось ее переубедить.
«Мы поговорили с нашей матерью, и сперва она восприняла это очень стоически, написала мне письмо, в котором сказала, что эта информация сбивает ее с толку», — заявила актриса.
Также в книге Стоун рассказывает, что в самой известной сцене из «Основного инстинкта», где она перекидывает ногу на ногу, ее обманом заставили сняться без нижнего белья.