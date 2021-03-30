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Шэрон Стоун призналась, что ее с сестрой насиловал родной дед

В своей книге Шэрон Стоун рассказала о детстве и об обмане

Голливудская актриса заявила, что она и ее сестра в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны деда по материнской линии. Об этом она рассказала в новой автобиографической книге The Beauty of Living Twice («Красота жизни дважды»), которая вышла в продажу в США 30 марта.

В интервью The New York Times 64-летняя Стоун заявила, что решилась на это признание после разговора с сестрой Келли. Когда они сообщили об этом матери, та сначала была против рассказа о темной стороне их семьи, но вместе сестрам удалось ее переубедить.

«Мы поговорили с нашей матерью, и сперва она восприняла это очень стоически, написала мне письмо, в котором сказала, что эта информация сбивает ее с толку», — заявила актриса.

Также в книге Стоун рассказывает, что в самой известной сцене из «Основного инстинкта», где она перекидывает ногу на ногу, ее обманом заставили сняться без нижнего белья.

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Комментарии (10)

bluxer
У деда губа не дура. Верю, что как-то так оно и было.
sektor7
Все что ни делается, все к лучшему. Потом зато фильмы получились замечательные.
А Запад загнивающий и его тлетворное влияние очень пагубно.
Olen
На 7-м десятке уже чего только не придумаешь, только бы хайпануть и бабла срубить. Дед помер давно, на него что угодно "повесить" можно задним числом. Если прокатит, то в 80 она признается что её дед убил Джона Кеннеди и отравил таблетками Мерлин Монро )))
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