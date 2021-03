Голливудская актриса заявила, что она и ее сестра в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны деда по материнской линии. Об этом она рассказала в новой автобиографической книге The Beauty of Living Twice («Красота жизни дважды»), которая вышла в продажу в США 30 марта.

В интервью The New York Times 64-летняя Стоун заявила, что решилась на это признание после разговора с сестрой Келли. Когда они сообщили об этом матери, та сначала была против рассказа о темной стороне их семьи, но вместе сестрам удалось ее переубедить.